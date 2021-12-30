澳網／世界排名第11女將抵達澳洲 完整接種疫苗仍確診

俄羅斯網球女將帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）今天表示，她在抵達澳洲後驗出了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應。原本她將參加下個月在墨爾本（Melbourne）舉行的澳洲網球公開賽。

女子網球巡迴賽將由下週在澳洲阿得雷德（Adelaide）舉行的WTA500巡迴賽和在墨爾本舉行的若干250系列賽事，揭開2022年賽季的序幕。 澳網是2022年第一場大滿貫賽事，將於1月17日開打。

帕莉歐申可娃在推特上表示：「很不幸的，我有一些壞消息。我週二（28日）抵達澳洲，然後驗出了COVID-19陽性反應。」

「我已完整接種疫苗，並準備迎接新賽季到來，但眼前這個時期非常困難且不可預測。」

「現在我住在特別的飯店中，與外界完全隔離，在醫生監督下遵守所有相關規定。」

現年30歲的帕莉歐申可娃上個月來到世界排名第11，也是她個人職涯最高名次。2021年對她來說是成果豐碩的一年，不僅首度闖進大滿貫決賽，還在東京奧運網球混雙奪下金牌，並在布拉格舉辦的比莉·珍·金盃（Billie Jean King Cup）率領俄國隊贏得金牌。