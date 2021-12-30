角力／基因變異導致偽陽 張惠慈獲清白重返賽場放眼亞運

我國角力好手張惠慈在今天由運動禁藥管制組織中華運動禁藥防治基金會（CTADA）宣告，自即日起撤銷禁賽停權處分，結束長達一年多的禁賽期，張惠慈坦言在過去一年多來背後確實有不少質疑聲音，不過在證明自身親白後，她也將在最短時間內找回過去的狀態，放眼明年杭州亞運。

22歲的張惠慈在去年7月被驗出紅血球生成素（EPO）檢測陽性反應報告，不過在今年10月世界運動禁藥管制組織（WADA）公布2022年最新版的紅血球生成素檢測技術文件中描述，在東亞地區約有百分之0.5至1的人有EPO變異基因，為此CTADA召開專家會議檢視先前判定為陽性的報告後，一致同意應取消該違規用藥的判定，讓張惠慈得以重回角力擂台。

張惠慈（右）在解除禁賽後將放眼明年杭州亞運。 記者劉肇育／攝影

張惠慈指出，平時自己是在看醫生吃藥時，都會查是否會違反禁藥規定的人，所以在一年多前收到藥檢報告第一時間腦筋一片空白，並懷疑文件上說的人是不是自己，回到家後更是再也藏不住眼淚，並且花了半年多的時間調適心情和走出低潮。

張惠慈坦言，儘管一路上都受到家人、教練和學校的支持，但也有不少在背後的質疑聲音傳進她的耳裡，讓她直言是進入人生的低潮，並希望能為自己平反，最終也在CTADA的協助下證明清白，「因為太久沒有比賽，我已經不了解與國際選手間的差距。現在我只想要盡快恢復訓練，找回過去的張惠慈，然後朝著明年亞運努力。」

CTADA執行長黃啟煌表示，張惠慈是一個特殊的案例，經過半年多的採樣分析以及反覆與日本實驗室和WADA信件往返確認，最終在召開專家會議審視佐證資料後，證明選手是因為基因變異所導致的偽陽性，因而撤銷裁決，未來她的案例也將為國內的檢測提供一個新的證據。