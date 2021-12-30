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仰賴人造雪辦冬奧 北京挨批破壞綠色奧運承諾

中央社 / 北京30日綜合外電報導
專家表示，北京東奧對人造雪的依賴破壞了舉行「綠色」奧運的承諾。 路透社
專家表示，北京東奧對人造雪的依賴破壞了舉行「綠色」奧運的承諾。 路透社

2022年北京冬季奧運會場的斜坡上，停放著一台台亮黃色渦輪機，噴出舉辦賽事所需的人造雪。批評人士說，這種不符環境永續的做法是不負責任的行為。

人造雪自1980年紐約寧靜湖（Lake Placid）冬季奧運以來就常被利用，只是程度不同。

但明年2月的北京冬奧幾乎將完全依賴人造雪，因為比賽地點位在中國最乾燥地區之一。

距離北京冬奧開幕只剩5週，主辦單位正忙著替滑雪道鋪上優質的人造雪。批評人士說，這項規模龐大又複雜的任務，是不符環境永續的做法。

這些場館使用自動造雪系統來監控空氣溫度和濕度，以將人造雪產量提升至最大限度。

中國出動約300台被稱為「雪槍」的渦輪機，由當地水庫供水，將水與壓縮空氣混合，然後將水滴噴往空中形成雪。

然後，工作人員會使用壓雪車將雪鋪在滑雪道上，接著打造跳台和彎道。

比賽場地必須確保人造雪的深度、硬度符合精確標準，雪質狀態也須保持一致。

延慶賽區國家高山滑雪中心人員表示：「我們面臨的最大挑戰是讓雪質保持一致。」延慶距離北京約80公里。

他說，造雪過程的變化「可能導致某些地方雪質太硬，而其他地方雪質太軟，對運動員來說非常危險」。

北京冬奧主辦單位表示，造雪機由再生能源提供動力，不會破壞山區生態系統，造雪使用的水也將隨春季積雪融化，重新回到水庫。

但專家表示，對人造雪的依賴破壞了北京舉行「綠色」奧運的承諾。

法國史特拉斯堡大學（University of Strasbourg）地理學教授戴揚（Carmen de Jong）說，使用大量電力和資源在缺水地區造雪是「不負責任」的做法。

她說：「這樣我們也能在月球或火星舉辦奧運。」

冬奧

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