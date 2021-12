足球／八塊肌不見了！ C羅印度新雕像遭批少招牌標誌

葡萄牙足球巨星羅納度(Cristiano Ronaldo),在足壇所創下壯舉不計其數,對後世影響深遠。印度也替打造一座金光閃閃銅像,不過這尊雕像卻沒有把C羅招牌標誌八塊腹雕刻畫出來,引起不少網友反彈。

據印度媒體報導,這座耗時3年、斥資120萬盧比的銅像,並沒有符合大眾期待。雖然刻畫出C羅踢球的英姿,但卻少了赫赫有名的八塊腹肌與招牌人魚線,讓擁有姣好身材的C羅情何以堪。網友也紛紛吐槽招牌腹肌不見了,少了一點韻味。

不過心意最重要,果阿邦邦長肯定C羅為世界帶來的影響,他也想藉此銅像鼓勵年輕人勇敢追夢,「這是第一座C羅在印度的雕像,對印度全國影響甚深,年輕人也喜歡看他踢球,希望大家能以他為榜樣,持續激勵自己。」

另外有趣的是,這不是第一次C羅雕像慘遭批評,先前葡萄牙在他出生地馬德拉群島的馬德拉國際機場,也為他打造一個人頭雕像,之後甚至正式更名為「C羅機場」,不過雕像臉部表情怪異,也被直呼有夠嚇人,根本完全不像!

A statue of Cristiano Ronaldo has been unveiled in Calangute, Goa 🤩



📸 @ANI @Cristiano | #CR7 pic.twitter.com/MUA5s2VKLe