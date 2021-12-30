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張朝國卸任中華體總會長 期許葉政彥帶領到更高境界

中央社 / 台北30日電
中華民國體育運動總會30日進行第8、9屆會長交接典禮，卸任會長張朝國（左）交接印信後，獻花給新任會長葉政彥（右），張朝國表示，相信新的團隊能把台灣體育帶到更高境界。 中央社
中華民國體育運動總會30日進行第8、9屆會長交接典禮，卸任會長張朝國（左）交接印信後，獻花給新任會長葉政彥（右），張朝國表示，相信新的團隊能把台灣體育帶到更高境界。 中央社

中華體育運動總會在月初進行改選，由田徑協會理事長葉政彥當選，今天在台北凱達大飯店舉行交接典禮，卸任的會長張朝國表示，他相信新的團隊能把台灣體育帶到更高境界。

中華體育運動總會今天進行第8、9屆會長交接典禮，包括教育部次長、體育署代理署長林騰蛟、桃園市長鄭文燦與前立法院長王金平等人都有出席，體總會長印信由前任會長張朝國手中，交到新任會長手中，也象徵未來4年中華體總將由葉政彥來掌舵。

葉政彥在接過印信後，也致贈法藍瓷的瓷器，用行動來感謝張朝國過去8年來的付出，並謙遜地表示，他能當選體總會長，不僅是崇高的榮譽，也是承擔重責大任的開始，他將竭盡所能與同仁同心協力，在既有的基礎上勇往直前。

葉政彥並重申，體總的宗旨就是推展全民體育運動、全民身體健康，並提高運動競技，所以未來將連結與整合各單項協會，扮演體育署與地方體育會溝通協調的橋梁，也盼讓台灣的體育運動更加蓬勃發展。

擔任2屆體總會長、任期歷經8年的張朝國，致詞時不斷感謝過去外界給予的照顧與支持，他感性地說：「運動影響我的一生，我用一輩子的感恩和學習，來參與體育活動。」

張朝國強調，提倡運動是全世界人類共同的目標，運動能帶給人身體健康，甚至是促進族群融合的橋梁，「今天我把體育總會的棒子交給葉政彥會長，相信他能把台灣的體育帶到更高的境界。」

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