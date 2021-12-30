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羽球／對戰苦吞5連敗 辛德胡稱還是有可能打倒小戴

聯合新聞網 / 綜合報導
印度女將辛德胡對戰小戴已苦吞5連敗。 歐新社
印度女將辛德胡對戰小戴已苦吞5連敗。 歐新社

力拼世錦賽衛冕的印度名將辛德胡（PV Sindhu），在四強戰不敵我國球后戴資穎席敗，也吞下彼此交手至今五連敗。日前受訪她提到雖然小戴是可敬對手，但世界排名前10球員實力其實都旗鼓相當，要打敗他們也是不無可能，只是在於當場誰發揮的較好。

奪下本屆東奧羽球女單銅牌的辛德胡，接著馬不停蹄出征各項大賽，在年末世錦賽又強碰勁敵戴資穎，可惜輸球收場，連霸之路也被粉碎一地。面對強敵來襲，辛德胡也提及小戴是個技巧成熟的球員，不過要擊敗她也是有可能的，只是看當下誰的臨場發揮較好。

印度女將辛德胡稱還是有可能擊敗小戴。 美聯社
印度女將辛德胡稱還是有可能擊敗小戴。 美聯社

辛德胡表示面對不同人得有不同策略，「如果對上山口茜或是安洗瑩，打法也會有所不同。其實排名前10的選手實力都平分秋色，要拿下勝利並不難，只是要看當天誰臨場發揮較佳。」

亦敵亦友的辛德胡與小戴，在今年東奧暖心擁抱互動令人動容，甚至被《印度快報》入選東京奧運難忘時刻。接著辛德胡也將在明年自家舉辦的印度公開賽亮相，並持續征戰各項大賽。

印度 小戴 東京奧運

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