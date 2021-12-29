網球／約克維奇不參加世界職網協會盃 是否打澳網未知
世界職業網球協會盃即將於明年元月1日在澳洲雪梨點燃戰火，主辦單位今天表示，網壇男單世界排名第1的塞爾維亞球王約克維奇已退出這項賽事。
法新社報導，約克維奇（Novak Djokovic）退賽後，關於他是否打疫苗和是否將參加明年澳洲網球公開賽尋求衛冕，已引起更多懷疑。
世界職業網球協會盃（ATP Cup）將在明年元月1日點燃戰火，主辦單位在比賽揭幕前發表聲明說：「世界排名第1的約克維奇退出2022年世界職業網球協會盃賽事，屆時塞爾維亞國家代表隊將由世界排名第33的拉約維奇（Dusan Lajovic）領軍。」
針對約克維奇是否參加ATP Cup和明年元月17日揭幕的澳洲網球公開賽，各方原已頗多揣測，因這位34歲的世界球王向來反對注射COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並一再婉拒表明是否已接種。
若是他明年元月參加澳網，這位9度獲得澳網冠軍的名將有可能贏得創紀錄的第21座大滿貫金盃。不過他和隨行人員入境澳洲時都必須接種疫苗。
約克維奇先前已表明反對接種疫苗，他的父親11月底也表示，他或許不會參加明年首場大滿貫賽事澳網。
澳洲網球協會已調度包機搭載世界各地的網壇名將到墨爾本及雪梨，為拚戰澳網暖身。
昨天抵達澳洲的參賽選手，包括尋求女單衛冕的日本好手大阪直美，不過約克維奇沒有登機。參賽選手也可以選擇搭乘商業航班。
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