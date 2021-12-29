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體操／唐嘉鴻練新成套動作 2022年國際賽試水溫

中央社 / 台北29日電
圖為唐嘉鴻在110年全運會出賽。圖／110年全運會提供
圖為唐嘉鴻在110年全運會出賽。圖／110年全運會提供

「亞洲貓王」唐嘉鴻曾在12月初全大運單槓項目展現新套路，他今天表示，希望明年世界盃進一步測試新動作，為後續亞錦賽、世大運、亞運世錦賽做準備。

唐嘉鴻今年首次征戰奧運，儘管在東京奧運單槓資格賽出現脫槓失誤，但在全能項目以第7名作收，締造台灣體操史新頁，返台後參加10月全國運動會，更一舉帶走4金、1銅。

因應國際體操總會明年實施全新計分規則，唐嘉鴻除了在全運會加入新動作，更在12月初全國大專校院運動會呈現新套路。

唐嘉鴻今天出席公益記者會接受媒體聯訪時表示，「老師給我設定的目標，算有在進度內完成」，但他認為，新套路熟練度還需要持續提升，為增加難度，後續也會再添加新動作。

唐嘉鴻明年首場國際賽預計將瞄準年初在德國舉行的世界盃，他希望藉由世界盃測試新套路，備戰後續亞錦賽、世大運、亞運與世錦賽。

唐嘉鴻 世錦賽 亞運

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