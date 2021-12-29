空手道隊返國傳確診 唐嘉鴻、王冠閎籲防疫從自身做起

我國空手道代表隊近日返台後卻傳出13人確診消息，讓明年起將陸續出國參賽的國手們都直言對於國外疫情和防疫多少有點擔憂，「亞洲貓王」唐嘉鴻和「台灣蝶王」王冠閎今天出席活動後就表示，國外防疫觀念確實沒有台灣來得好，只能從自身做起來避免染疫。

上月前往荷蘭參加國際游泳聯盟（ISL）賽事，並在月初返國的王冠閎，日前剛從14天的隔離與7天自主健康管理「出關」，對於連續兩年參加ISL賽事與各國好手一同比賽、訓練，王冠閎坦言這次在訓練過程中確實與不少好手有交流，也結交了一些新朋友，收穫相當多。

對於這次我國空手道代表隊從哈薩克返台後傳出確診狀況，王冠閎坦言國外防疫措施確實不如台灣嚴謹，讓他有點擔憂，但也只能從自身的防疫工作做起，「去年疫情比較嚴重的時候，管制還比較嚴格一點，但今年明顯感受到大家都比較鬆懈，所以我一訓練完就馬上戴上口罩，先從自身做起。」

至於東京奧運後都留在國內的唐嘉鴻，明年將有一連串國外賽事要參賽，包括年初在德國舉行的世界盃，以及後續的亞錦賽、世大運、亞運和世錦賽，不過他坦言在國外疫情未趨緩的情況下，仍會以安全為第一考量，不無取消參賽計畫的可能性，「如果真的要出國比賽，還是只能先從自己的防疫工作做起，並減少不必要的接觸，降低風險。」