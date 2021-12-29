快訊

明年起滿63歲才可領「全額老年年金」 衝擊13萬人

兩變異株結合成「Delmicron」新魔王？ 羅一鈞解答了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空手道隊返國傳確診 唐嘉鴻、王冠閎籲防疫從自身做起

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
唐嘉鴻（右1）出席公益活動帶領弱勢機構小朋友做「完美落地」動作。記者劉肇育／攝影
唐嘉鴻（右1）出席公益活動帶領弱勢機構小朋友做「完美落地」動作。記者劉肇育／攝影

我國空手道代表隊近日返台後卻傳出13人確診消息，讓明年起將陸續出國參賽的國手們都直言對於國外疫情和防疫多少有點擔憂，「亞洲貓王」唐嘉鴻和「台灣蝶王」王冠閎今天出席活動後就表示，國外防疫觀念確實沒有台灣來得好，只能從自身做起來避免染疫。

上月前往荷蘭參加國際游泳聯盟（ISL）賽事，並在月初返國的王冠閎，日前剛從14天的隔離與7天自主健康管理「出關」，對於連續兩年參加ISL賽事與各國好手一同比賽、訓練，王冠閎坦言這次在訓練過程中確實與不少好手有交流，也結交了一些新朋友，收穫相當多。

對於這次我國空手道代表隊從哈薩克返台後傳出確診狀況，王冠閎坦言國外防疫措施確實不如台灣嚴謹，讓他有點擔憂，但也只能從自身的防疫工作做起，「去年疫情比較嚴重的時候，管制還比較嚴格一點，但今年明顯感受到大家都比較鬆懈，所以我一訓練完就馬上戴上口罩，先從自身做起。」

至於東京奧運後都留在國內的唐嘉鴻，明年將有一連串國外賽事要參賽，包括年初在德國舉行的世界盃，以及後續的亞錦賽、世大運、亞運和世錦賽，不過他坦言在國外疫情未趨緩的情況下，仍會以安全為第一考量，不無取消參賽計畫的可能性，「如果真的要出國比賽，還是只能先從自己的防疫工作做起，並減少不必要的接觸，降低風險。」

王冠閎 唐嘉鴻 世錦賽

延伸閱讀

空手道／代表隊逾半染疫 體育署：選手教練都屬輕症

拳擊／國三曾獲捐助出國移訓 林郁婷投身公益不留餘力

北市基層防疫獎金縮水 消防局：疫情影響案件增

消防員防疫獎金5千縮水3千 徐巧芯譴責柯文哲承諾跳票

相關新聞

澳網／地主好手基里洛斯喊話：若三巨頭缺賽會是場災難

澳洲網壇「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）今天公開向納達爾和喬科維奇喊話，敦促他們參加澳洲網球公開賽，還說「...

空手道隊返國傳確診 唐嘉鴻、王冠閎籲防疫從自身做起

我國空手道代表隊近日返台後卻傳出13人確診消息，讓明年起將陸續出國參賽的國手們都直言對於國外疫情和防疫多少有點擔憂，「亞...

拳擊／國三曾獲捐助出國移訓 林郁婷投身公益不留餘力

邁入第10年的紅包愛公益活動今天於台北車站舉行，並邀請到東京奧運國手林郁婷、王冠閎、唐嘉鴻與三位藝人一同做愛心，最終募得...

空手道代表隊逾半染疫 體育署：選手教練都屬輕症

體育署副署長洪志昌今天表示，針對空手道代表隊共有13人確診COVID-19，目前監測下確診的選手、教練都屬輕症與無症狀；...

NFL／名人堂教頭暨傳奇球評麥登辭世 享壽85歲

職業美式足球聯盟（NFL）名人堂教頭麥登（John Madden）今天傳出過世消息，享壽85歲。聯盟聲明僅稱麥登「意外」...

體育逆光飛翔天使首映會 展現生命不凡毅力

教育部體育署今天上午辦理110年體育逆光飛翔天使宣傳影片首映會暨專書發表會，本次是「體育逆光飛翔天使計畫」自開辦8年以來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。