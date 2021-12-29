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拳擊／國三曾獲捐助出國移訓 林郁婷投身公益不留餘力

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
林郁婷、王冠閎、唐嘉鴻今天參與紅包愛公益活動。記者劉肇育／攝影
林郁婷、王冠閎、唐嘉鴻今天參與紅包愛公益活動。記者劉肇育／攝影

邁入第10年的紅包愛公益活動今天於台北車站舉行，並邀請到東京奧運國手林郁婷王冠閎唐嘉鴻與三位藝人一同做愛心，最終募得132萬元將分別捐贈給6個弱勢機構，林郁婷也在記者會上分享國中時受到善心人士資助，如願出國訓練的過程，讓她直言在自己有能力後，也希望能為更多人發聲。

從2013年首度舉辦的紅包愛公益活動，每年媒合六家弱勢機構，透過紅包袋義賣替弱勢機構募集經費，近年也都會邀請運動員與藝人一同參與號召民眾做公益，今年主辦單位就邀請到東奧國手林郁婷、王冠閎、唐嘉鴻以及藝人小甜甜張可昀、陳亞蘭、蔣偉文共襄盛舉。

在今天記者會上，六名愛心大使除了協助募款外，也與台灣大心社會福利協會、桃園市私立育德兒童之家、新竹台灣行動兒童療育 協會、台中市私立弘毓社會福利基金會、臺南市以恩關懷協會、台灣凝愛關懷弱勢協會代表出席的小朋友進行互動，場面相當溫馨，最終活動共募得132萬元。

林郁婷分享拳擊生涯獲得善心人士相助的過程，並成為她樂於投身公益活動的原因，「國三的時候教練覺得我有些天賦，想要帶我出國訓練，但我不想要給家裡造成經濟負擔，不過當時就獲得善心人士贊助我經費，讓我能夠出國訓練，那一次對於我拳擊生涯有很大的啟發，也告訴自己，以後有能力時要多參加公益活動，在自己能力範圍能幫助更多人。」

「亞洲貓王」唐嘉鴻直言，在運動生涯中身邊有很多的貴人，因為這些人的幫忙才能讓他有今天的成績，所以只要有機會參與公益活動，他也都當仁不讓。

林郁婷 唐嘉鴻 王冠閎

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