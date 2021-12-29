體育逆光飛翔天使首映會 展現生命不凡毅力

教育部體育署今天上午辦理110年體育逆光飛翔天使宣傳影片首映會暨專書發表會，本次是「體育逆光飛翔天使計畫」自開辦8年以來，首度短片和專書同步發行，除了拍攝五位2020年總統教育獎體育類得主的影像紀錄外，還有20位2016年至202年獲獎者的故事被選入書籍；雖然這些學生的專項不完全相同，對抗逆境的精神卻一樣動人，他們也大方分享是如何透過運動改變人生軌跡。

其中4位影片主角今天都出席記者會，年紀最小的是僅國中二年級的孫翊倫，他先天罹患關節病變，骨架無法跟上年齡成長，目前脊椎彎曲達70度，開始壓迫到心臟等器官，只能每天靠著游泳復健，為了「活」就要帶著「痛」動下去，但樂觀的孫翊倫堅信人生不會白活一遭，擁有出色台語口說能力的他，在朗讀比賽獲獎無數，在總統教育獎頒獎典禮上更以台語致詞驚豔四座。

總統教育獎得主同時反應台灣種族多元的社會，19歲的林欣卉來自爸爸泰國人、媽媽泰雅族人的家庭，父母離異後曾到泰國跟著親戚生活，因此回來台灣歷經語言不通的窘境，身上背負新住民標籤又是經濟弱勢，但她並未就此被自卑感壓垮，不但在國小就加入足球隊，並在國三時「跳級」獲選成人女子國家代表隊，是師長、隊友眼中開朗積極的孩子。

同樣擁有原住民血統的還有空手道女將胡鑫，出身台東長濱的她是阿美族，從小由阿嬤和姑姑撫養長大，因為姑姑在南投工作，她在旭光中學展開空手道訓練，用「打」下來的獎金報答養育之恩，讓受傷的姑姑動手術換臗關節。另一位同為台東阿美族的林崇佑也是生長在隔代教養家庭，天生脊椎骨未密合，但依舊堅持苦練柔道，最終成為台灣在世界青少年柔道奪金第1人，目標是超越拿到東京奧運銀牌的楊勇緯學長。

此次也是睽違5年再度發行專書，邀請20位獲獎學生的分享奮鬥歷程，盼為更多年輕生命帶來啟發。現正就讀台南應用科技大學舞蹈系的謝祥銨，今天代表專書主角出席記者會，還在現場表演優美舞蹈，展現充滿力與美的身段；他是花蓮化仁國中舞蹈班成立以來第一位男學生，個性害羞的他藉由舞動找回自信、揮別陰暗童年。

體育署副署長洪志昌上台致詞時表示，體育類獲獎者在家庭困境和身心障礙上，常常比一般學生更為艱難，但他們擁抱逆境、勇敢築夢，是所有運動員的最佳精神寫照，藉此機會紀錄下他們不畏艱難、勇於接受挑戰的心路歷程，希望能感染更多人正向克服難關。