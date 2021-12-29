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澳網／地主好手基里洛斯喊話：若三巨頭缺賽會是場災難

中央社 / 墨爾本29日綜合外電報導
澳洲網壇「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）今天公開向納達爾和約克維奇喊話，敦促他們參加澳洲網球公開賽。 路透社
澳洲網壇「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）今天公開向納達爾和約克維奇喊話，敦促他們參加澳洲網球公開賽。 路透社

澳洲網壇「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）今天公開向納達爾和約克維奇喊話，敦促他們參加澳洲網球公開賽，還說「三巨頭」若缺賽將會是場「災難」。

法新社報導，膝蓋動刀仍在休養的瑞士好手費德勒（Roger Federer）已決定退出，西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）則確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前計畫不明。

目前世界排名第一的塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）在今年參賽名單上，但他不願公開說明自己有無接種COVID-19疫苗，讓外界懷疑他是否會出賽。

基里洛斯表示，澳網不能少了各拿下20座大滿貫冠軍的「三巨頭」。他說：「如果3人都沒參賽，將會是場災難，對於球迷和喜歡網球的人來說，這絕對是場災難。」澳網公開賽下月17日將在墨爾本開打。

他告訴「墨爾本世紀報」（Melbourne AgeNewspaper）：「這雖然是個讓一些年輕人嶄露頭角的好機會，但整體來說，我們確實需要他們參與這項運動。」

基里洛斯說，他並不清楚約克維奇接種疫苗的情況。他說：「我祝他耶誕假期愉快，也希望他能儘可能出賽。如同我之前所說，我認為費德勒、納達爾和約克維奇都須參賽。」

基里洛斯自9月底後就因膝蓋受傷未出賽，目前世界排名滑落至93。他表示，很期待在家鄉球迷面前有所表現。

納達爾 澳網

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