NFL／名人堂教頭暨傳奇球評麥登辭世 享壽85歲

中央社 / 洛杉磯29日綜合外電報導
NFL名人堂教頭麥登（John Madden）今天傳出過世消息，享壽85歲。 法新社
NFL名人堂教頭麥登（John Madden）今天傳出過世消息，享壽85歲。 法新社

職業美式足球聯盟（NFL名人堂教頭麥登（John Madden）今天傳出過世消息，享壽85歲。聯盟聲明僅稱麥登「意外」辭世，並未透露細節。

根據NFL聯盟主席古德爾（Roger Goodell）聲明：「沒有人比他更喜愛美式足球。他就是美式足球。世界上再也不會有另一個麥登，我們將永遠感激他的所作所為，是他讓美式足球與NFL成長到今天的規模。」

路透社報導，2006年入選NFL名人堂的麥登，在長達30年的廣播生涯，他的熱情和對比賽的深入了解使他成為球迷最愛，聯盟重大賽事缺他不可。在2009年退休前，拿到16項艾美獎（Emmy Awards）傑出體育評論員/個人類別獎項。

麥登在播報時習慣使用像是boom、whap和doink等擬聲詞解釋球賽，已成他的招牌。他所代言的「勁爆美式足球（Madden NFL Football）」更是史上最成功的電玩遊戲之一。

早在成為電視球評前，麥登在1969年至1978年擔任奧克蘭突擊者（Oakland Raiders）總教練。

1977年1月9日，奧克蘭突擊者（Oakland Raiders）以32-14戰勝明尼蘇達維京人隊（Minnesota Vikings）首度奪得超級盃冠軍，堪稱麥登執教生涯一大亮點。他在執掌突擊者隊10年後於1978年退出，生涯執教戰績為103勝32敗7和。

NFL 奧克蘭突擊者 名人堂

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