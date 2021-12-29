羽球／BWF回顧年度金句 「因為我是戴資穎」登榜

2021年各項羽球賽事都已畫下句點，世界羽聯(BWF)本周撰文回顧選手曾說過的名言佳句、勵志短語，我國選手戴資穎、李洋／王齊麟、周天成的金句都榜上有名。

世界球后戴資穎年初征戰泰國公開賽前，在IG寫下，「無論如何，我都會奮戰到最後。因為我是戴資穎，我永不放棄。」這句話當時感動無數球迷，紛紛表示備感激勵，最終小戴在該賽事中獲得1金2銀好成績，這句名言也被選進BWF金句回顧。

而當時世界疫情仍相當嚴峻，泰國也正逢疫情大爆發，小戴即使抱著不安的心情參加泰國3站，她出發前仍勉勵自己，「一天又過一天，即將到了出發的日子，我準備好了嗎？我不知道，但一如往常的會全力以赴，盡我所能的努力。」

黃金男雙「麟洋配」從年初開始就寫下許多傲人成績，當時兩人贏得YONEX泰國公開賽冠軍後，王齊麟談到搭檔李洋時表示，「我們從10歲就認識，那時候，他又矮又胖，但很會打羽球。」此句也登上年度金句。

「台灣一哥」周天成也有一句勵志名言被選中，當時他在備戰東奧期間，因為沒有聘請教練只有防護員陪同，引發外界關注，他回應，「每個人都有我能學習之處，這種訓練方法最適合我，上帝就是我的教練」。