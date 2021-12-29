快訊

直播／今境外案例+14 本土、死亡個案都+0

羽球／BWF回顧年度金句 「因為我是戴資穎」登榜

聯合新聞網 / 綜合報導
世界球后戴資穎年初征戰泰國公開賽前，在IG寫下，「無論如何，我都會奮戰到最後。因為我是戴資穎，我永不放棄。」這句話當時感動無數球迷。 法新社
世界球后戴資穎年初征戰泰國公開賽前，在IG寫下，「無論如何，我都會奮戰到最後。因為我是戴資穎，我永不放棄。」這句話當時感動無數球迷。 法新社

2021年各項羽球賽事都已畫下句點，世界羽聯(BWF)本周撰文回顧選手曾說過的名言佳句、勵志短語，我國選手戴資穎、李洋／王齊麟、周天成的金句都榜上有名。

世界球后戴資穎年初征戰泰國公開賽前，在IG寫下，「無論如何，我都會奮戰到最後。因為我是戴資穎，我永不放棄。」這句話當時感動無數球迷，紛紛表示備感激勵，最終小戴在該賽事中獲得1金2銀好成績，這句名言也被選進BWF金句回顧。

而當時世界疫情仍相當嚴峻，泰國也正逢疫情大爆發，小戴即使抱著不安的心情參加泰國3站，她出發前仍勉勵自己，「一天又過一天，即將到了出發的日子，我準備好了嗎？我不知道，但一如往常的會全力以赴，盡我所能的努力。」

黃金男雙「麟洋配」從年初開始就寫下許多傲人成績，當時兩人贏得YONEX泰國公開賽冠軍後，王齊麟談到搭檔李洋時表示，「我們從10歲就認識，那時候，他又矮又胖，但很會打羽球。」此句也登上年度金句。

「台灣一哥」周天成也有一句勵志名言被選中，當時他在備戰東奧期間，因為沒有聘請教練只有防護員陪同，引發外界關注，他回應，「每個人都有我能學習之處，這種訓練方法最適合我，上帝就是我的教練」。

泰國 疫情 小戴

相關新聞

羽球／BWF回顧年度金句 「因為我是戴資穎」登榜

2021年各項羽球賽事都已畫下句點，世界羽聯(BWF)本周撰文回顧選手曾說過的名言佳句、勵志短語，我國選手戴資穎、李洋／王齊麟、周天成的金句都榜上有名。 世界球后戴資穎年初征戰泰國公開賽前，在IG寫

韻律體操／給表演者費用高於水準 瑞莎回應多項質疑

藝人瑞莎成立瑞星韻律體操協會昨晚在臉書回應多項質疑，包括選手車馬費以及帳目不清，同時承諾帳目將交付第三方會計師事務所查核...

公務員國手可代言 李洋：為國爭光也創造自己價值

東京奧運金牌得主李洋今天表示，他很感謝立委和政府，讓運動員短暫的生涯，不會再因公務員身分影響代言機會，未來能讓更多運動員...

「麟洋配條款」通過 公職身分國手可代言

「麟洋配」商業代言解套。立法院昨天三讀通過「國民體育法」部分條文修正案，具公務員身分的國家代表隊選手，可在其任職機構同意...

澳網／奧地利名將汀恩退出 約克維奇參賽謎團加深

奧地利男網好手提姆今天表示，他將錯過下個月的澳洲網球公開賽，進一步延遲他的傷後復出計畫。與此同時，塞爾維亞世界球王喬科維...

韻律體操／遭指控帳目不清 瑞莎經紀人：整理資料近期公布

有選手和家長指控藝人瑞莎利用選手當宣傳工具、帳目不清。瑞莎今天透過臉書強調，相信大家能分出真假；至於帳目不清部分，經紀人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。