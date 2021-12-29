韻律體操／給表演者費用高於水準 瑞莎回應多項質疑

藝人瑞莎成立瑞星韻律體操協會昨晚在臉書回應多項質疑，包括選手車馬費以及帳目不清，同時承諾帳目將交付第三方會計師事務所查核並完整揭露，估2022年3月完成。

鏡週刊昨天報導，有家長指控瑞星接商演活動，3名表演選手只分到新台幣5萬元，也有選手指稱，瑞莎接受雜誌邀請採訪，選手一同到場，卻只給選手每人500元車馬費。

瑞星韻律體操協會昨天深夜在臉書發文澄清，還原事件情況，協會指出，所參加的活動是「2020鐵玫瑰藝術節」，而瑞星的工作項目還包含舞蹈設計、音樂設計、服裝造型、道具製作、活動實況拍攝與剪輯，實際上並無利潤可言，「在3名表演者之外，瑞莎本人亦無酬登台演出，支付給3名表演者的費用也高於一般水準」。

協會解釋，除非是業配廣告，藝人參與雜誌專訪拍攝通常沒有酬勞，由於邀訪的時尚雜誌在圈內外皆有高影響力，瑞莎希望讓選手有更多曝光機會，因此邀請選手入鏡，並向雜誌方額外爭取給選手的車馬津貼、自費提供交通接送，並由經紀公司協助安排當天飲食相關，絕無怠慢之意。

針對惡意挖角、不合理的合約等疑慮，協會表示，約一年半前，與國立體大、龍潭國高中的教練和學生合作，由瑞星團隊免費協助導入訓練資源，當時以瑞星體操發展社的名義與協助培育的選手簽定以職業發展為目標的3年合約，內容有受訓方關於訓練、活動、比賽出席的義務與瑞星協助提供師資、器材、保險等資源的責任，培訓費用都是免費的，合約另提到若由瑞星體操發展社安排接洽商業活動時的分成條件（瑞星體操發展社將收取30%的演出酬勞）。

協會強調，這份合約即使不到盡善盡美，也絕對對等公平，願意公開合約內容，交付公評。

至於外界質疑瑞星韻律體操協會帳目不明，協會表示，絕大部分的收入來自群眾集資，少部分為企業贊助，從未不當謀取任何利益，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情確實打亂全世界的節奏，但協會仍持續完成包含教練邀約、場地合作、設備優化、舉辦瑞星盃、國際參賽等既定規劃內容。

「匿名人士用自己製作的表格、沒有出示任何領收單據，就能指控斂財吸金，實在令人不解」，協會強調，願用更高標準自我檢視。

瑞星韻律體操協會今年4月30日公開承諾會每年提供進度報告，目前即將完成採訪與文稿內容，預計農曆年前就能分享，協會表示，設立以來的進出帳目，也將在年底關帳自結完成後交付第三方會計師事務所進行查核並完整揭露，預計會在2022年3月完成。