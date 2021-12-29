公務員國手可代言 李洋：為國爭光也創造自己價值

東京奧運金牌得主李洋今天表示，他很感謝立委和政府，讓運動員短暫的生涯，不會再因公務員身分影響代言機會，未來能讓更多運動員在為國爭光的同時，也能創造自己的價值。

立法院會今天三讀通過修正國體法部分條文，增訂第22條第3項，放寬具公務員身分且曾任國家代表隊的選手，經任職機構同意後，接受商業代言不受公務員服務法限制。

國手王齊麟與李洋在今年東京奧運拿下羽球男雙金牌，替台灣羽壇寫下新紀錄，奧運結束後，兩人成「當紅炸子雞」，不僅活動邀約紛紛上門，甚至也販售專屬悠遊卡，但此舉似乎違反公服法不得代言、兼差等相關規定，也引來爭議。

今天立院通過三讀後，未來具公務員身分的運動員將可「解套」，李洋接受中央社記者採訪時表示，法規鬆綁後，將可讓他們這些具公務員身分的運動員更無後顧之憂，另一方面還能讓不少運動員，未來選擇進入公職球隊、球團時不再怯步。

而對於之前代言風波飽受外界抨擊，李洋表示，當初事情在風頭上，很多人在網路上留言攻擊，多少有些傷心，如今修法完成，他希望風波就到此為止。

此外，李洋也在臉書上發文，向立委們的協助與重視表達謝意，他也感謝政府、土地銀行與很多身邊友人的關心與幫忙，他說：「未來我們依然會繼續專注在球場上的表現，也期望能帶回更多好成績。」