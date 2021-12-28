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澳網／奧地利名將汀恩退出澳網 約克維奇是否參賽謎團加深

中央社 / 維也納28日綜合外電報導
奧地利好手汀恩。（路透）
奧地利好手汀恩。（路透）

奧地利男網好手汀恩今天表示，他將錯過下個月的澳洲網球公開賽，進一步延遲他的傷後復出計畫。與此同時，塞爾維亞世界球王約克維奇是否參加澳網的謎團持續加深。

法新社報導，現年28歲的汀恩（Dominic Thiem）是2020年美國網球公開賽冠軍，在手腕受傷後已停賽6個月。提姆指出，他目前計劃在明年1月31日開幕的阿根廷科爾多瓦公開賽（Cordoba Open）復出。

本屆澳網將於明年1月17日至30日間舉行。提姆發聲明表示：「我的團隊及本人已評估所有問題，我們已決定對我的最初賽程作些改變…我們相信這是正確決定，以在更佳狀態下重返賽場。」

與此同時，約克維奇（Novak Djokovic）拒絕證實他是否已接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，致使他是否前住澳洲參賽一事持續受到嚴重質疑。

約克維奇先前曾表達反對疫苗接種，他的父親瑟強（Srdjan Djokovic）11月底時曾聲稱，約克維奇可能不會參加澳網，並指控主辦方「勒索」。

一位不具名團隊成員告訴塞爾維亞「閃報」（Blic），他們「99%」確定，約克維奇將不會出席澳網熱身賽世界職業網球協會盃（ATP Cup）。這使各界更加好奇，他會否出席明年首場大滿貫賽事澳網。

在澳網開打前，大坂直美等其他頂尖球員已開始抵達澳洲，儘管據稱喬科維奇幾乎確定不會參與ATPCup，但澳洲網球協會（Tennis Australia）今天表示，他仍未退出這場賽事。

澳洲網球協會告訴法新社，約克維奇尚未退出ATPCup。這場賽事將於明年1月1日在雪梨開打，約克維奇的賽程已經由抽籤，訂於開幕日對決挪威選手路德（Casper Ruud）。

澳網

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