韻律體操／遭指控帳目不清 瑞莎經紀人：整理資料近期公布
有選手和家長指控藝人瑞莎利用選手當宣傳工具、帳目不清。瑞莎今天透過臉書強調，相信大家能分出真假；至於帳目不清部分，經紀人艾瑞克說，協會正在整理資料，近期會對外公布。
瑞莎成立「瑞星韻律體操協會」，培育基層韻律體操選手，鏡週刊報導，有家長指控，瑞莎對外宣稱無償教學，但外籍教練來台教學、出國培訓費用等費用卻由家長支付，質疑選手變成被她利用，作為成就個人光環的工具，瑞莎回覆臉書留言時特別澄清，「我不收費教所有孩子們」。
瑞莎今天也在臉書發文分享自己在推廣韻律體操過程的付出，以及今年4月有網友在網路論壇Dcard指控，讓她一度相當難過，面對外界諸多指控，她強調，相信大家會自己判斷、分得出來真假。
不過，瑞莎在臉書發文並未提及有關家長質疑帳目不清的問題，經紀人艾瑞克表示，協會正在整理資料，整理完成後，近期就會對外公布。
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