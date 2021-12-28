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反擊周刊報導 瑞莎：被幫助過的人用最惡毒言語攻擊

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韻律體操／反擊周刊報導 瑞莎：被幫助過的人用最惡毒言語攻擊

中央社 / 台北28日電
瑞莎反擊周刊指控。 瑞莎臉書
瑞莎反擊周刊指控。 瑞莎臉書

從網友在網路論壇Dcard指控，到今天鏡週刊報導並非無償指導選手，藝人瑞莎今天在臉書發文表示清白，她強調相信大家會自己判斷、分得出來真假，只想為孩子們努力，不會放棄。她甚至說，「不斷被同一批人、甚至是盡心盡力想幫助過的人用最惡毒的言語攻擊 💔，現在又一次發生了。我只能相信大家會自己判斷、分得出來真的和假的。」

來自烏克蘭的女星瑞莎，現年36歲，她在2019年歸化入籍，領到台灣身分證，因小時候開始練習韻律體操，並曾跟隨烏克蘭國家隊教練訓練，來台後近年致力推動台灣韻律體操的發展，並成立「瑞星韻律體操協會」。

今年4月有網友在網路論壇Dcard發文指控瑞莎，瑞莎後來向網友提告加重誹謗罪，經地檢署以該部分言論屬於可受公評之事而作出不起訴處分，瑞莎日前也在臉書發文解釋，無論是挖角選手、要選手們自費去美國比賽、或是選手們拍廣告而沒收到廣告費等指控，都是子虛烏有。

鏡週刊今天報導，有家長指出，一直都有支付瑞莎教練費用，外籍教練費用也由家長負擔，出國培訓費並非如外傳無償，質疑選手變成被她利用，作為成就個人光環的工具，瑞莎稍早在臉書回應網友留言時表示，「我不收費教所有孩子們」。

瑞莎隨後也在臉書抒發心情，她表示，原本只是想單純的推廣韻律體操，但發現想給孩子們更好的發展環境，得改變的事情太多，並透露4月Dcard事件讓她相當難過，曾好幾天沒跟人說話、一直在房間哭，也吃不下。

瑞莎同時分享自己在推動韻律體操過程所付出的心力，家人都看在眼裡，除了捨棄過年陪伴家人機會，陪隊伍到美國比賽，還從早到晚陪孩子們訓練，把她們當成自己的小孩。

面對周刊的報導攻擊，挺著孕肚瑞莎堅強喊話，「你們不想跟我一起發展韻律體操，我尊重你們的選擇。如果要fight，請fight 自己，努力，讓自己更進步，一天比一天好， 而不是去害別人」。

「我們都是為了台灣的韻律體操與孩子們努力，如果可以互相幫忙很好，我們如果成功了，也都是代表台灣。」瑞莎表示，希望能好好地為孩子們努力，「我只是想要為這片土地做出一點貢獻，沒想到卻變成這樣，很痛，很難，很多不公平，但我不會放棄」。

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