羽球／麟洋配授權推周邊 野獸國重製經典畫面

東京奧運羽球男雙金牌得主「麟洋配」李洋／王齊麟所屬經紀公司「麟洋國際」在今天宣布與知名娛樂體驗創造品牌「野獸國」簽署授權推出一系列收藏周邊，將重置包括「勝利組」、「聖筊組」等經典畫面。

知名娛樂體驗創造品牌「野獸國」今天正式宣布與「麟洋國際」簽屬麟洋配授權推出一系列收藏周邊，以專業的工藝技術以生動的細節重現賽事中令人激動每一幕。

在李洋、王齊麟本人的共同開發下，野獸國團隊首波將以旗下MEA （Min EGG Attack）系列推出比賽中的經典畫面，不論是比賽結束後的「勝利組」、還是大家所熟悉的「聖筊組」，其活潑生動的表情與姿勢再搭配上羽球場的地台設定，2021東京奧運羽球得金牌的熱血回憶將完整重現。

接下來野獸國團隊還會以旗下另一知名的DAH （Dynamic 8ction Heroes)）高可動系列推出全新收藏公仔，其高可動與逼真的還原度勢必將讓喜歡麟洋配與羽球體育賽事的粉絲們驚訝不已。