NFL／防疫採訪距離做假？球星訪後和美女記者擁抱鏡頭全都露
美式足球綠灣包裝工四分衛羅傑斯 (Aaron Rodgers)在聖誕節當天再寫新紀錄，但球迷卻把焦點放在他當天賽後訪問，嘲笑他沒有落實應有的防疫距離。
現年38歲的羅傑斯，在NFL職業賽場中創下無數紀錄，包括例行賽傳球手評分在傳球超過1500次的傳球手中位列史上首位（104.1分），季後賽傳球手評分在傳球超過150次的傳球手中亦位列第一（105.5分），此外他還是例行賽四分衛傳球攔截率（1.80%）與單賽季傳球手評分（122.5分）紀錄的保持者，2011年他率領綠灣包裝工奪冠，自己也能下生涯第一座也是唯一一座超級盃MVP。
此役中羅傑斯再締造一項紀錄，再開場沒多久他便以443次達陣成為綠灣包裝工史上最多，當天也順利擊敗克里夫蘭布朗拿下勝利。
不過由於美國疫情嚴峻，球員賽後接受訪問都被規定必須和記者保持一定距離，羅傑斯在此役中也有乖乖遵守防疫規定，不過隨後卻被眼尖的球迷發現，訪問結束後他不但和記者擊出勝利的一掌，兩人還互相擁抱。
對此網友直呼，「那這樣受訪時還要防疫距離幹嘛?」、「訪問時站遠遠、放問後抱在一起，真有道理」、「防疫採訪距離都是假的吧!」
"I got to sit behind a legend for three years and see what greatness looked like."@AaronRodgers12 reflects on becoming the @packers all-time TD pass leader. 👏 #CLEvsGB pic.twitter.com/zjQ1ktA12Q— NFL (@NFL) December 26, 2021
*Holds socially distanced interview*— NFL Memes (@NFL_Memes) December 26, 2021
*Hugs immediately after interview*
Makes sense. pic.twitter.com/YhmGUqHc19
LOL— Bill Burt (@BurtTalksSports) December 26, 2021
Fox Sports sideline reporter Erin Andrews does the fake 6-feet thing in interviewing Aaron Rodgers then hugs him afterward. As long as we’re all on same page of fakeness, I’m good.
Erin Andrews stood like 10 feet from Aaron Rodgers on camera.— Colin Dunlap (@colin_dunlap) December 26, 2021
Interview ends.
Erin Andrews hugs Aaron Rodgers.
All on national TV.
And we wonder why the country is confused as hell.
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