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NFL／防疫採訪距離做假？球星訪後和美女記者擁抱鏡頭全都露

聯合新聞網 / 綜合報導
美式足球綠灣包裝工四分衛羅傑斯 (Aaron Rodgers)被球迷嘲笑沒有落實應有的防疫距離。 美聯社
美式足球綠灣包裝工四分衛羅傑斯 (Aaron Rodgers)被球迷嘲笑沒有落實應有的防疫距離。 美聯社

美式足球綠灣包裝工四分衛羅傑斯 (Aaron Rodgers)在聖誕節當天再寫新紀錄，但球迷卻把焦點放在他當天賽後訪問，嘲笑他沒有落實應有的防疫距離。

現年38歲的羅傑斯，在NFL職業賽場中創下無數紀錄，包括例行賽傳球手評分在傳球超過1500次的傳球手中位列史上首位（104.1分），季後賽傳球手評分在傳球超過150次的傳球手中亦位列第一（105.5分），此外他還是例行賽四分衛傳球攔截率（1.80%）與單賽季傳球手評分（122.5分）紀錄的保持者，2011年他率領綠灣包裝工奪冠，自己也能下生涯第一座也是唯一一座超級盃MVP。

此役中羅傑斯再締造一項紀錄，再開場沒多久他便以443次達陣成為綠灣包裝工史上最多，當天也順利擊敗克里夫蘭布朗拿下勝利。

不過由於美國疫情嚴峻，球員賽後接受訪問都被規定必須和記者保持一定距離，羅傑斯在此役中也有乖乖遵守防疫規定，不過隨後卻被眼尖的球迷發現，訪問結束後他不但和記者擊出勝利的一掌，兩人還互相擁抱。

對此網友直呼，「那這樣受訪時還要防疫距離幹嘛?」、「訪問時站遠遠、放問後抱在一起，真有道理」、「防疫採訪距離都是假的吧!」

疫情 美國 足球 聖誕節

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