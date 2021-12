NFL／防疫採訪距離做假？球星訪後和美女記者擁抱鏡頭全都露

美式足球綠灣包裝工四分衛羅傑斯 (Aaron Rodgers)在聖誕節當天再寫新紀錄,但球迷卻把焦點放在他當天賽後訪問,嘲笑他沒有落實應有的防疫距離。

現年38歲的羅傑斯,在NFL職業賽場中創下無數紀錄,包括例行賽傳球手評分在傳球超過1500次的傳球手中位列史上首位(104.1分),季後賽傳球手評分在傳球超過150次的傳球手中亦位列第一(105.5分),此外他還是例行賽四分衛傳球攔截率(1.80%)與單賽季傳球手評分(122.5分)紀錄的保持者,2011年他率領綠灣包裝工奪冠,自己也能下生涯第一座也是唯一一座超級盃MVP。

此役中羅傑斯再締造一項紀錄,再開場沒多久他便以443次達陣成為綠灣包裝工史上最多,當天也順利擊敗克里夫蘭布朗拿下勝利。

不過由於美國疫情嚴峻,球員賽後接受訪問都被規定必須和記者保持一定距離,羅傑斯在此役中也有乖乖遵守防疫規定,不過隨後卻被眼尖的球迷發現,訪問結束後他不但和記者擊出勝利的一掌,兩人還互相擁抱。

對此網友直呼,「那這樣受訪時還要防疫距離幹嘛?」、「訪問時站遠遠、放問後抱在一起,真有道理」、「防疫採訪距離都是假的吧!」

"I got to sit behind a legend for three years and see what greatness looked like."@AaronRodgers12 reflects on becoming the @packers all-time TD pass leader. 👏 #CLEvsGB pic.twitter.com/zjQ1ktA12Q — NFL (@NFL) December 26, 2021

*Holds socially distanced interview*



*Hugs immediately after interview*



Makes sense. pic.twitter.com/YhmGUqHc19 — NFL Memes (@NFL_Memes) December 26, 2021

LOL

Fox Sports sideline reporter Erin Andrews does the fake 6-feet thing in interviewing Aaron Rodgers then hugs him afterward. As long as we’re all on same page of fakeness, I’m good. — Bill Burt (@BurtTalksSports) December 26, 2021