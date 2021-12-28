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體操／奧運體操金牌李伊 聖誕假期放閃美式足球男友

聯合新聞網 / 綜合報導
東京奧運女子體操金牌李伊（Sunisa Lee），和南加大美式足球球員在街上放閃。 路透
東京奧運女子體操金牌李伊（Sunisa Lee），和南加大美式足球球員在街上放閃。 路透

苗族少女李伊（Sunisa Lee）在今年東京奧運體操女子個人全能項目獲得金牌，近日正逢聖誕節，她被發現和南加大美式足球校隊側衛史密斯（Jaylin Smith）在街上放閃，外界認為兩人正在交往。

現年18歲的李伊在今年東京奧運體操比賽上表現亮眼，替自己祖國爭取不少榮耀，最終是獲得女子個人金牌以及女子團體銀牌，而且她不但是該屆奧運美國女子體操代表隊中最年輕的成員，更是第一位參加奧運的苗族裔美國人體操選手。

李伊除了是一名女子競技體操好手，她也不排斥往其他方面發展，像是她近期就參加美國舞蹈實境秀《與星共舞》，靠著她在體操方面的天分，她在節目中晉身為佼佼者。

美國現在正處聖誕節假期，19歲的南加大特洛伊人美式足球員史密斯在IG限時動態和貼文紛紛放出和李伊的放閃照，兩人不僅頭靠頭相擁，和穿起情侶裝，另外還有一支上傳到抖音的影片也出現許多親密的互動，看來兩位運動好手在聖誕假期過得相當甜蜜。

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