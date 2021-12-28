快訊

學測衝刺／英文「一試定終身」？掌握三關鍵改變就不怕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／阿布達比賽染疫+1 世界第5也中獎

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）。 路透社
俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）。 路透社

日前舉體的阿布達比表演賽似乎成染疫溫床，包括「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士東奧金牌班希琪（Belinda Bencic）等，共有4名球員染疫，如今又出現第5名球星，世界第5的俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）也確診，目前正在隔離中。

24歲的羅布雷夫18日和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）在阿布達比舉辦的世界網球錦標賽決賽碰頭，本周透過推宣布染疫消息，「我目前在巴塞隆納，很不幸我的新冠肺炎疫情檢測是陽性，我正處於隔離中，並遵守防疫規定及聽從醫生指示。」

羅布雷夫表示自己已經完全接種疫苗，正在為ATP盃和澳網準備，「現在我必須先痊癒，當我確定完全安全才會前往墨爾本。」

明年澳網1月17日登場，在雪梨舉行的ATP盃是澳網前熱身賽，羅布雷夫原本也在ATP盃的俄羅斯隊名單中，宣布染疫後勢必缺席本周六開打的賽事。

羅布雷夫也成阿布達比賽事中第5位確診選手，在此之前納達爾、加拿大球星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）、班希琪和突尼西亞女將加博（Ons Jabeur）都在比賽結束後確診；今年美網寫下奪冠驚奇的英國新星瑞度卡努（Emma Raducanu），原本也是參賽選手，但抵達阿布達比後確診退賽。

延伸閱讀

網球／充滿電後再出發！大坂直美尋求澳網衛冕

Omicron蔓延 丹麥冰島雙創COVID單日確診新高

美CDC縮短染疫的建議隔離期 拜登承認目前檢測資源不足

打3針機師自美返港仍染疫 醫籲機場員工每日一檢

相關新聞

網球／阿布達比賽染疫+1 世界第5也中獎

日前舉體的阿布達比表演賽似乎成染疫溫床，包括「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士東奧金牌班希琪（Bel...

網球／充滿電後再出發！大坂直美尋求澳網衛冕

日本女網名將大坂直美（Naomi Osaka）去年9月在美網被淘汰後，就未再參加任何網球賽事，不過稍早她在IG上發文表示，自己已準備好明年網球四大公開賽首戰——澳網的挑戰。

從王力宏人設崩毀事件 看運動明星的個人品牌建立

上個周末，王力宏離婚事件鬧得沸沸揚揚，令人震驚的是他多年來烙印在大眾心目中「優質偶像」、「情歌王子」的完美人設一夕崩毀；而近年來，運動經紀在台灣逐漸盛行，運動員也如演藝界一般，透過人設包裝打造出運動明

體操／瑞莎遭控並非無償指導 8字回應週刊爆料

藝人瑞莎先前透過臉書反駁，網友質疑選手自費去美國比賽或是拍廣告沒收到廣告費，全部都不是事實，針對鏡週刊報導並非無償指導等...

體操／奧運體操金牌李伊 聖誕假期放閃美式足球男友

苗族少女李伊（Sunisa Lee）在今年東京奧運體操女子個人全能項目獲得金牌，近日正逢聖誕節，她被發現和南加大美式足球校隊側衛史密斯（Jaylin Smith）在街上放閃，外界認為兩人正在交往。

花式滑冰／羽生結弦進軍北京冬奧 粉絲關切能否帶小熊維尼

日本花式滑冰一哥羽生結弦是出了名的愛小熊維尼，賽後常有粉絲丟入玩偶讓冰場下起「小熊維尼雨」。隨著羽生日前確定進軍北京冬奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。