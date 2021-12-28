網球／阿布達比賽染疫+1 世界第5也中獎

日前舉體的阿布達比表演賽似乎成染疫溫床，包括「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士東奧金牌班希琪（Belinda Bencic）等，共有4名球員染疫，如今又出現第5名球星，世界第5的俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）也確診，目前正在隔離中。

24歲的羅布雷夫18日和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）在阿布達比舉辦的世界網球錦標賽決賽碰頭，本周透過推宣布染疫消息，「我目前在巴塞隆納，很不幸我的新冠肺炎疫情檢測是陽性，我正處於隔離中，並遵守防疫規定及聽從醫生指示。」

羅布雷夫表示自己已經完全接種疫苗，正在為ATP盃和澳網準備，「現在我必須先痊癒，當我確定完全安全才會前往墨爾本。」

明年澳網1月17日登場，在雪梨舉行的ATP盃是澳網前熱身賽，羅布雷夫原本也在ATP盃的俄羅斯隊名單中，宣布染疫後勢必缺席本周六開打的賽事。

羅布雷夫也成阿布達比賽事中第5位確診選手，在此之前納達爾、加拿大球星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）、班希琪和突尼西亞女將加博（Ons Jabeur）都在比賽結束後確診；今年美網寫下奪冠驚奇的英國新星瑞度卡努（Emma Raducanu），原本也是參賽選手，但抵達阿布達比後確診退賽。