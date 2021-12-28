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足球／英超疫情擴大 單週103人確診再創新高

中央社 / 倫敦27日綜合外電報導
美聯社
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英格蘭足球超級聯賽（Premier League）公布的數據顯示，12月20日到26日這段期間，有創新高的103名球員和工作人員COVID-19篩檢呈陽性反應。

法新社報導，英超自2020年起開始做COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢，上週通報的90人確診是歷史新高，但這週旋即刷新單週確診人數的紀錄。

英超12月的賽事目前已有15場比賽喊停。

英超發布聲明說：「聯盟今天證實，12月20日至週一至12月26日週日期間，針對球員、球隊工作人員做了1萬5186次的COVID-19篩檢。而在那當中，有103個新增確診案例。」

「每個人的安全是最為重要的，英超正採取一切預防措施，因應Omicron變異病毒株帶來的影響。」

12月26日節禮日（Boxing Day）有3場比賽被取消，分別是利物浦（Liverpool）對里茲（Leeds）、瓦特福（Watford）客場挑戰狼隊（Wolves），以及由伯恩利（Burnley）卯上艾佛頓（Everton）。

由於狼隊陣中確診人數增加，原定本月28日客場出戰兵工廠（Arsenal）的比賽順延。

里茲持續受疫情和傷情所擾，原訂28日對上艾斯頓維拉（Aston Villa）的比賽同樣被改期。

英超COVID-19單週確診病例已經連6週攀升。

10月時，打了疫苗的球員和工作人員，無論是打第1劑、第2劑還是第3劑，人數僅68%。

到了上週，英超說，至少打了1劑疫苗的球員和工作人員已經達92%。

英國正與節節升高的確診人數奮戰之際，26日仍有6場英超賽事在允許觀眾進場情況下進行。

在英格蘭舉行的比賽，目前沒有實施任何的限制措施，但入場觀賽者必須出示疫苗接種或48小時內的篩檢陰性證明。

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