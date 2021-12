網球／充滿電後再出發！大坂直美尋求澳網衛冕

日本女網名將大坂直美(Naomi Osaka)去年9月在美網被淘汰後,就未再參加任何網球賽事,不過稍早她在IG上發文表示,自己已準備好明年網球四大公開賽首戰——澳網的挑戰。

大阪直美今年在東京奧運爆冷第三輪就慘遭出局,兩個月後在美網又同樣以第三輪敗給世界排名74的加拿大年輕女將費南德茲(Leylah Fernandez),賽後大阪直美坦承近期不但球況不穩、情緒也相當低落,她計畫將暫停出賽並休息一陣子,把心情重新調整後再出發。

大阪直美去年在澳網決賽只花77分鐘就以6:4、6:3直落二擊敗美國選手布蕾迪(Jennifer Brady),奪下生涯第四座大滿貫冠軍,今年在休息將近四個月的時間後,即將重返澳網的戰場。

澳網將在明年1月17日如火如荼展開,不過根據大阪直美在個人IG放出的照片來看,她日前已經抵達澳洲,她寫下,「16小時候澳洲見!」看來這名日本混血好手已迫不急待尋求衛冕。

