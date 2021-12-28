網球／充滿電後再出發！大坂直美尋求澳網衛冕
日本女網名將大坂直美（Naomi Osaka）去年9月在美網被淘汰後，就未再參加任何網球賽事，不過稍早她在IG上發文表示，自己已準備好明年網球四大公開賽首戰——澳網的挑戰。
大阪直美今年在東京奧運爆冷第三輪就慘遭出局，兩個月後在美網又同樣以第三輪敗給世界排名74的加拿大年輕女將費南德茲（Leylah Fernandez），賽後大阪直美坦承近期不但球況不穩、情緒也相當低落，她計畫將暫停出賽並休息一陣子，把心情重新調整後再出發。
大阪直美去年在澳網決賽只花77分鐘就以6：4、6：3直落二擊敗美國選手布蕾迪（Jennifer Brady），奪下生涯第四座大滿貫冠軍，今年在休息將近四個月的時間後，即將重返澳網的戰場。
澳網將在明年1月17日如火如荼展開，不過根據大阪直美在個人IG放出的照片來看，她日前已經抵達澳洲，她寫下，「16小時候澳洲見!」看來這名日本混血好手已迫不急待尋求衛冕。
See you in 16ish hours Australia 🇦🇺👋🏾 pic.twitter.com/IiaAmofdpg— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) December 27, 2021
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