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體操／瑞莎遭控並非無償指導 8字回應週刊爆料

中央社 / 台北28日電
藝人瑞莎指導台灣韻律體操選手。圖／瑞星韻律體操協會提供
藝人瑞莎指導台灣韻律體操選手。圖／瑞星韻律體操協會提供

藝人瑞莎先前透過臉書反駁，網友質疑選手自費去美國比賽或是拍廣告沒收到廣告費，全部都不是事實，針對鏡週刊報導並非無償指導等指控，她今天回應，「我先冷靜，等等回答」。

藝人瑞莎成立「瑞星韻律體操協會」指導選手，盼能助台灣選手登上奧運舞台，過去她在推動韻律體操過程，也曾多次點出所遭遇的困境。

不過，今年4月有網友在網路論壇Dcard發文，先是感謝瑞莎的付出，但也質疑之前的選手，難道教練就沒付出，同時指控瑞莎創辦的隊伍是挖角其他地方辛苦培育出來的選手，後來文章遭到刪除。

瑞莎先前向4名網友提告加重誹謗罪，她日前在臉書發文指出，經地檢署以該部分言論屬於可受公評之事而作出不起訴處分，她坦言相當驚訝，「因為明明檢察官沒跟我要任何文件或證明，來證實選手們廣告費有收到或去美國比賽費用都是我本人所支付，或是要求我能夠提出佐證說明其他在Dcard寫的不是事實」。

對於網友在Dcard指控，瑞莎表示，無論是挖角選手、要選手們自費去美國比賽、或是選手們拍廣告而沒收到廣告費等指控，她強調，都是子虛烏有，但這4名與韻律體操息息相關的人士，卻決定要在未經過查證的狀況下，直接以文字且網路匿名的方式無端指控，讓她感到痛心。

鏡週刊今天報導，有家長指出，外籍教練費用、出國培訓費由家長支付，並非如外傳無償，質疑選手變成被瑞莎利用，作為成就個人光環的工具。

針對鏡週刊報導，瑞莎今天上午在臉書留言寫下，「我先冷靜，等等回答」。

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