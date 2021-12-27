爭取縮短運動員第3劑間隔？體育署：依規定辦理

台灣空手道代表隊確診人數增至12人。未來是否爭取運動員第3劑疫苗接種間隔時間縮短，體育署今天說，因涉專業醫療評估，將持續與指揮中心保持聯繫，依據最新接種原則辦理。

台灣空手道代表隊在參加完亞洲錦標賽後，自哈薩克返台，首次採檢22人中就有11人為陽性個案，今天又出現1名代表團員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

針對未來運動員出國參賽，是否會祭出更嚴謹的防疫措施，體育署今天透過文字回覆記者提問，在維護選手權益同時，將持續加強教練、選手的防疫教育與宣導，及落實防疫措施的觀念，以確保自身與團隊的健康，並確實辦理各項防疫計畫審核。

COVID-19疫苗第3劑開放混打，接種2劑疫苗滿5個月者可自選疫苗廠牌，體育署透露，在中央流行疫情指揮中心發布第3劑施打原則後，即著手規劃並陸續安排出國人員依規定接種第3劑疫苗，以加強疫苗保護力。

至於未來是否進一步向指揮中心爭取縮短運動員第3劑接種間隔時間，體育署表示，因涉疫苗接種的專業醫療評估，將持續與指揮中心保持聯繫，依據最新接種原則辦理。