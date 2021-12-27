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桌球／伊藤美誠「拒絕抱抱」 水谷隼回想尷尬：很遺憾沒抱成

聯合新聞網 / 綜合報導
東京奧運混雙奪金後，水谷隼情緒激動地想擁抱伊藤美誠，不過遭到抗拒。 路透
東京奧運混雙奪金後，水谷隼情緒激動地想擁抱伊藤美誠，不過遭到抗拒。 路透

東京奧運桌球混雙奪下金牌日本組合水谷隼／伊藤美誠日前回到家鄉磐田市接受榮譽市民獎章，受訪時除了提到彼此間的信任與默契是獲勝關鍵，水谷隼也針對伊藤美誠「拒絕抱抱」一事做出回應。

伊藤美誠談到，東京奧運能奪金是個奇蹟，「或許是因為和水谷搭檔，所以才有辦法打敗中國選手，拿到金牌現在都還感覺不可思議。」她提到獲勝秘訣是相互信任，水谷隼也附和道：「我們搭檔的時間比較長，彼此之間非常了解，因此決賽對上中國隊，一直到比賽的最後一刻，我都相信著伊藤。」

水谷隼在奪金後情緒激動，主動找伊藤美誠擁抱，不過卻遭到拒絕，對此水谷隼耐人尋味地說：「很遺憾沒抱成，被拒絕了，私底下也保持著微妙的距離。」伊藤美誠則表示，即使奧運結束了，作為桌球選手的自己依然會對水谷隼保持信任，不過兩人在球場以外的私生活方面並不會有太多交集。

東京奧運 金牌 日本

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