足球／30歲阿爾及利亞球員場上對撞意外猝死 新婚僅不到一周
年僅30歲的阿爾及利亞足球選手盧卡（Sofiane Loukar）25日在帶領球隊參加乙級比賽時突然昏倒，並在送醫過程就心臟病發離世，留下新婚僅一星期的妻子獨守空閨。
據《Algeria Press Service》報導，盧卡在比賽第26分鐘時與自家的守門員相撞，經下場簡單治療後，盧卡再度返回球場，不過他卻在10分鐘後突然倒地，緊急送醫途中心臟病發，最終回天乏術。確切死因還要等待檢方相驗才能釐清。
此外，令人惋惜的還有盧卡的遺孀，他們在沒多久前才新婚，兩人只過了不到一周的新婚生活，丈夫就意外去世。
法國球星里貝里（Franck Ribery）也在推特轉發盧卡逝世的消息，向這位英年早逝的足球員致敬。
Allah y Rahmek 🤲🏽❤️ https://t.co/PT8T5NBgxy— Franck Ribéry (@FranckRibery) December 25, 2021
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