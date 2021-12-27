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網球／瑞士特快車能重返榮耀？費德勒老爸打槍

聯合新聞網 / 綜合報導
費德勒的爸爸認為兒子沒有辦法再贏得大滿貫賽冠軍。（路透）
費德勒的爸爸認為兒子沒有辦法再贏得大滿貫賽冠軍。（路透）

三巨頭之一「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的父親羅伯特（Robert Federer）日前接受義大利媒體《OK網球》專訪時直言：「坦白說，我不認為他會再次贏得大滿貫冠軍。」

羅伯特接受專訪時提到，費德勒成為運動員很大原因是源自於他母親，她一直都十分熱愛運動。羅伯特也向記者分享費德勒小時候的趣事：「Roger以前都搭電車去訓練，有時候他快遲到了，他會直接不買票就上車。雖然只是偶爾發生，但這確實發生過。」

記著犀利提問：「你認為Roger還能在大滿貫賽事中贏得冠軍嗎？」費德勒的老爸坦言：「不，不會了，我不認為他還能再贏得大滿貫，還是別問我這個問題了……」

提到費德勒高人一等的球感，羅伯特表示他每週日都會帶兒子去壁球場和游泳池，「Roger小時候從來沒有只專注於網球，我相信這讓他有了很好的球感。」

甚至在費德勒一心一意投身網球之前，他的足球踢得也不錯，羅伯特說：「當他選擇放棄足球時，他的教練很失望。」

足球 義大利 瑞士

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