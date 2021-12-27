足球／梅西半季上場865分鐘只進1球 還與妻小爽爽度假

梅西（Lionel Messi）一家正在阿根廷的羅薩里奧歡度聖誕假期，他的愛妻羅庫佐（Antonella Roccuzzo）也在IG貼出自己和梅西在泳池邊的「清涼」合照。不過，梅西在加入法甲後的第一個半季表現差強人意，出賽11場竟然只踢進1球，也讓歐洲記者直呼：「這根本不像是位7座金球獎球員！」

羅庫佐貼出兩人在游泳池邊的合照，她身穿三點式比基尼展現火辣身材，她還向後倚靠在梅西身上，梅西的左手則摟在妻子腰間。

梅西和妻小過著悠閒的假期，不過他剛經歷了足球生涯以來數一數二糟糕的球季，法甲上半季過完，梅西出賽11場，上場865分鐘只踢進1球，連聯盟前50名都排不上，難怪落選上半季最佳陣容。

歐洲權威體育媒體《隊報》記者就評論：「梅西肯定是全聯盟最出色的球員，但在上半球季裡，梅西只進了1顆球。我覺得這簡直就像科幻小說一樣虛幻，但這其實是事實。」

他接著說道：「這不是我們熟悉的梅西，這不像是7座金球獎球員，我們已經認不出他了。巴黎聖日耳曼有問題，但梅西也有責任。」