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花式滑冰／日人關注奪冠收視率飆 羽生結弦拚冬奧3連霸

中央社 / 東京27日綜合外電報導
羽生結弦在日本花滑錦標賽6度稱霸，將在北京挑戰冬季奧運金牌3連霸。 新華社
羽生結弦在日本花滑錦標賽6度稱霸，將在北京挑戰冬季奧運金牌3連霸。 新華社

日本花式滑冰一哥羽生結弦昨天在日本花滑錦標賽6度摘冠，將代表日本征戰北京冬奧。羽生表示，他將在北京挑戰冬季奧運男子花滑金牌3連霸，以及至今無人能完成的4周半跳。

日本花滑錦標賽是羽生右腳傷癒復出後首戰，日本放送協會（NHK）報導，羽生昨天在長曲項目中，一開頭便挑戰4周半跳（4A），雖然旋轉數不足未能達成大業，但接下來無失誤順利完成後內4周跳等高難度動作。

羽生最後獲得總分322.36分，在日本錦標賽第6度奪冠，得分超過第2名宇野昌磨20分以上，並獲選代表日本參加北京冬奧花滑項目。

Sponichi Annex報導，羽生過去在2014年索契冬奧與2018年平昌冬奧達成男子花滑金牌2連霸，若北京冬奧再摘金，將是睽違94年再次有選手達成3連霸。

羽生受訪時說，當然他希望在北京冬奧能夠再次摘金，雖然放棄達成4周半跳可以讓求勝有更多選項，但他決定挑戰進軍北京冬奧的背景，是想要完成4周半跳的強烈心願，所以他將會以努力在北京冬奧達成4周半跳並摘金為目標。

羽生表示，在冬奧達成2連霸，是他將從小的夢想變成具體的目標，過去對於3連霸則沒有想太多；現在只有他擁有挑戰3連霸的權利，希望以比前兩次冬奧更強大的能力來面對北京冬奧。

羽生挑戰紀錄的花滑賽事在日本引發高度關注，昨天富士電視台轉播日本花滑錦標賽，男子長曲項目時段的關東地區平均家庭收視率達14.4%，高居同時段第一，擊敗同時播出的朝日電視台人氣綜藝節目「日本秘境有房好吃驚」，以及男星吉澤亮主演的NHK大河劇「直衝青天」最後一集。

當晚瞬間最高收視率，則是宣布羽生成績奪冠的瞬間，高達27%。

羽生結弦在日本錦標賽第6度奪冠。 美聯社
羽生結弦在日本錦標賽第6度奪冠。 美聯社

花式滑冰 羽生結弦 北京冬奧

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