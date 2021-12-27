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羽球／東奧難忘時刻 辛度擁抱安慰戴資穎感人一幕上榜

聯合新聞網 / 綜合報導
東京奧運女單頒獎後，戴資穎與辛度合影。 圖擷自戴資穎臉書
東京奧運女單頒獎後，戴資穎與辛度合影。 圖擷自戴資穎臉書

2020東京奧運因新冠肺炎疫情延期至今年舉行，在沒有觀眾的掌聲與歡呼的情況下，選手仍在場上奮力拚搏，中華隊也奪下了史上最佳的2金4銀6銅，留下許多扣人心弦的感動時刻。我國世界羽球球后戴資穎在金牌戰輸球後和印度一姐辛度的暖心小互動也被《印度快報》列入東京奧運難忘時刻。

戴資穎在東京奧運羽球女單金牌戰惜敗中國選手陳雨菲奪銀，事後小戴也在社群平台上分享，頒獎典禮後，銅牌得主辛度主動上前獻上擁抱，並捧著她的臉安慰道：「我知道你很難過，你已經表現得很棒了，只是今天不是你的日子。」

這席話令戴資穎忍不住潸然淚下，辛度也在IG限時動態分享小戴的貼文，並暖心回應：「互相支持很重要。」展現跨越國界的真誠友誼。

除了戴資穎和辛度的暖心故事榜上有名外，《印度快報》也提及義大利跳高選手坦貝里（Gianmarco Tamberi）和卡達巴爾辛（Mutaz Essa Barshim），他們在男子跳高決賽廝殺至2米39，兩人皆3跳失敗，裁判詢問選手是否要加賽決勝負，但巴爾辛卻提出他們能否「共享」金牌，在大會認可下，兩人以2米37的成績並列東奧跳高金牌。這是自1912年以來，奧運田徑賽事首次出現雙金牌得主，也成為一段將永久流傳的佳話。

東京奧運 戴資穎

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