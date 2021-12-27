花式滑冰／日本6連霸！羽生結弦挑戰人類神技：大谷給我勇氣

昨（26）日結束的全日本花式滑冰錦標賽，27歲的「滑冰王子」羽生結弦衛冕成功，生涯第六度拿下日本第一。他並在長曲項目挑戰人類史上首次的四周半跳（4A），他透露，帶給自己勇氣的是同年的「二刀流」巨星大谷翔平。

羽生結弦在本屆全日本花式滑冰錦標賽賽前就宣告要挑戰超高難度的四周半跳，昨他在長曲項目開場不久後就進行挑戰，雖然因周數不足未能成功，但也順利落地，並未發生失誤，最終羽生結弦拿下211.05分，以總分322.36分衛冕成功，順利取得北京冬奧參賽資格。

羽生結弦和今年震撼棒壇的天使隊「二刀流」好手大谷翔平同為27歲，兩人都出身東北，也是各自領域的佼佼者。

羽生結弦摘金後受訪時表示，看見與自己完全同年代的大谷翔平，在手術後還能保持著最佳狀態真的很不容易，自己因此受到激勵，下定決心挑戰四周半跳，「他開拓了過去未曾有人能到達的境界，這是我還沒有見過的世界，我真的被賦予了勇氣。」儘管羽生昨天的挑戰失敗了，但他相信未來還是有可能完成，就如同大谷翔平用二刀流顛覆棒球界的常識一樣。

接下來羽生結弦將征戰北京冬季奧運力拚三連霸，而據日本媒體《日刊體育》報導，他將繼續帶著四周半跳的武器挑戰金牌。

羽生結弦在長曲項目挑戰人類史上首次的四周半跳，可惜未能成功。 新華社