快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

尼加拉瓜媒體報導：奧蒂嘉沒收我資產 轉交北京

參賽全國健身先生比基尼小姐 楊士緯、林宇箴奪佳績

中央社 / 台東縣27日電
台東選手參加第2屆全國健身先生＆比基尼小姐錦標賽榮獲佳績，男子選手楊士緯（右）獲3金1銅傲視群雄，女子選手林宇箴（左）獲2面銀牌，優異表現為2022年登場的全民運動會打一劑強心針。（台東縣體育會健美委員會提供） 中央社
台東選手參加第2屆全國健身先生＆比基尼小姐錦標賽榮獲佳績，男子選手楊士緯（右）獲3金1銅傲視群雄，女子選手林宇箴（左）獲2面銀牌，優異表現為2022年登場的全民運動會打一劑強心針。（台東縣體育會健美委員會提供） 中央社

台東選手參加第2屆全國健身先生＆比基尼小姐錦標賽榮獲佳績，楊士緯獲3金1銅傲視群雄，女子選手林宇箴獲2面銀牌，優異表現為明年登場的全民運動會打一劑強心針。

中華民國健美健身協會主辦的第2屆全國健身先生＆比基尼小姐錦標賽25、26日在台北體育館舉行。楊士緯榮獲男子新秀古典形體組、男子古典健美組、男子古典形體組3項冠軍、男子新秀形體組第3名；林宇箴榮獲女子健康小姐組、女子比基尼組亞軍。

台東縣體育會健美委員會總幹事侯平勝接受媒體訪問表示，此次全國健美錦標賽，台東縣選手共有2名選手參賽，由於今年5月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，不管在國內外在健身運動場館方面有諸多的限制，更有一段長達3個月時期全國各地的健身中心禁止營運，這對於每天都要進行重量訓練的健美選手而言，無疑是一大打擊。

選手沒有地方可以進行重量訓練，於是想辦法各自在家或在戶外進行克難式的徒手訓練及飲食控制；侯平勝更是無償提供家裡專業健身房，在疫情三級期間，分別安排時間，限制只能一人分時段訓練，如同及時雨般讓選手能有好的場地訓練，以展現佳績。

台東縣體育會健美委員會主任委員陳俊宏指出，將於明年4至5月舉辦111年全民運台東縣健美代表隊的選拔賽，楊士緯、林宇箴此次獲得佳績，無異為大家打了一劑強心針；屆時也歡迎在外地打拚的本縣籍健美選手能夠回來參加選拔活動，共同為台東縣在全民運動會中爭取佳績。

中華民國健美健身協會主辦的第2屆全國健身先生＆比基尼小姐錦標賽25、26日在台北體育館舉行，台東選手楊士緯榮獲3面金牌、1面銅牌。（台東縣體育會健美委員會提供） 中央社
中華民國健美健身協會主辦的第2屆全國健身先生＆比基尼小姐錦標賽25、26日在台北體育館舉行，台東選手楊士緯榮獲3面金牌、1面銅牌。（台東縣體育會健美委員會提供） 中央社

健身

延伸閱讀

健美／第三屆全國健身健美賽 210位選手參賽

不畏疫情！2022「空姐愛心年曆」開賣 比基尼照好吸睛

超吸睛！媽祖婆也辦健美大賽 太平媽顛覆民眾傳統目光

我家就是健身房！3招健身房訓練轉換成居家模式

相關新聞

花式滑冰／日本6連霸！羽生結弦挑戰人類神技：大谷給我勇氣

昨（26）日結束的全日本花式滑冰錦標賽，27歲的「滑冰王子」羽生結弦衛冕成功，生涯第六度拿下日本第一。而他在長曲項目挑戰人類史上首次的四周半跳（4A），他透露，帶給自己勇氣的是與他同歲的「二刀流」巨星大谷翔平。

參賽全國健身先生比基尼小姐 楊士緯、林宇箴奪佳績

台東選手參加第2屆全國健身先生＆比基尼小姐錦標賽榮獲佳績，楊士緯獲3金1銅傲視群雄，女子選手林宇箴獲2面銀牌，優異表現為...

橄欖球／杜元坤一打40餘年 拚6年職業化

連續兩年自掏腰包舉辦元坤盃橄欖球賽，義大醫院院長杜元坤在五歲時第一次接觸橄欖球後，就與這項運動結下不解之緣，甚至將從橄欖...

輪椅網球／「大魔王」戴加揚水準演出 兩周囊括4冠

勝利盃台灣輪椅網球公開賽今落幕，大會頭號種子戴加揚再度展現「大魔王」的水準，今決賽以兩個4：0拍落黃子軒，繼上周永達盃高雄公開賽後，再度奪冠，且本週賽事打了40局僅丟掉4局，國內幾乎已無對手。

空手道／亞錦賽傳疫情！香港5選手確診 怨當地觀眾不戴口罩

哈薩克主辦亞洲空手道錦標賽，台灣、日本、香港及泰國代表團參賽返國後傳疫情。香港代表團選手抱怨當地觀眾忽視防疫規定、不戴口...

橄欖球／北醫大復仇台體完成衛冕 第二屆元坤盃落幕

2021年元坤盃七人制橄欖球邀請賽今天雖然碰到寒風冷雨，但選手們的熱情讓場上的激情上升到最高點，最終北醫大以19：5擊敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。