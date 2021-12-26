羽球／李洋、王齊麟獻出奪金球拍 為小學爭取訓練基金

繼11月在高雄舉辦了第四屆婕斯盃羽你同行分齡賽後，台北場昨天（25日）也開打了，各國小精英報名人數多達一千多組，參賽總人數近一千六百人。昨天率先登場的是中年級的親子組，比賽現場展現默契十足的親子默契，彼此擊掌、相視而笑的畫面，在緊張的比賽氛圍中多了一份溫馨的情感；二年級的男女單打中雖然許多選手都是第一次上場比賽，但選手們奮力奔跑撲球，展現十足的求勝心與企圖心。雖然因為疫情小選手們的日常訓練少了許多，但在比賽中可以看出大家對羽球的熱愛及大展身手的決心。

今天（26日）進入賽事第二天，除了常規比賽外，在這耶誕佳節時分，婕斯安排了一個非常暖心的捐贈活動。剛從西班牙比賽回來的王齊麟、李洋在2018年婕斯盃全明星羽球對抗賽中首次合拍，並成為此賽事固定之男雙代表球員。他們在日本東奧亮眼的表現更在當時讓全國人民熱血沸騰。從小就接受羽球訓練的麟洋比誰都清楚這一路走來的辛苦，看到這麼努力的小選手們，彷彿看到當年的自己，也因此藉這機會將在他們東奧奪金的球拍致贈給美商婕斯環球集團，感謝婕斯長期支持羽球，更深入基層的贊助國小校隊；婕斯回饋羽球基層訓練金給今年度全國國小盃六年級團體組冠軍及亞軍（台北市民權國小與台北市長春國小），而因麟洋仍在隔離中，由兩位的父親代表致贈，有著濃濃傳承的意義。

李洋爸爸在現場表示，李洋國小階段並不是一位突出的選手，參加比賽也常常是一輪遊，但他憑藉著自身的努力和不放棄的精神，如今才能站在世界的舞台上，所以現在沒成績的小朋友真的不要氣餒。王齊麟則完全相反，在國小階段即頗受肯定、獲獎不斷，單打雙打都是常勝軍，但是好又要再更好的企圖心讓齊麟的羽球之路越走越穩。

在致贈球拍時，沒想到王齊麟與李洋打了電話進來，現場一陣騷動，麟洋除了與現場的小朋友打招呼之外，也為參賽的選手們加油打氣。李洋特別叮嚀小朋友要多方嘗試，單雙打都可以練，讓球路更廣、選擇更多。王齊麟笑說因為自己始終打不贏王子維，所以毅然決然棄單轉雙。

婕斯自2017年贊助全明星羽球對抗賽後，在深耕羽球方面不遺餘力，力邀世界級的球員來台進行高規格的對抗賽；近兩年因為疫情因素，國外球員無法順利來台，轉而投入基層，在國小分齡賽上南北串連、提升規格，今年除了18面場地全程直播的創舉外，更在決賽場次進行球評主播專業解說，讓進行決賽的小選手們感受職業選手的待遇。