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空手道／世錦賽中華隊返台傳11人確診 文姿云移訓未參賽

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空手道／世錦賽中華隊返台傳11人確診 文姿云移訓未參賽

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
文姿云。圖／聯合報系資料照片
文姿云。圖／聯合報系資料照片

針對中華空手道代表隊返國後確診一事，體育署和國訓中心今天指出，持續關注及提供協助，並提出相關說明。

奧運銅牌文姿云此次隨隊移訓未參賽，同時正隔離中的她也向媒體報平安，表達她沒事。

我國空手道代表隊日前赴杜拜及哈薩克參加2021年世界錦標賽及亞洲錦標賽，12月24日返抵國門進行檢測後，有11人確診，目前已於醫院接受治療，體育署與國訓中心將持續和教練選手保持連繫及掌握相關狀況，以提供代表隊所需各項支援及協助。

體育署表示，空手道隊出國參賽前，11月11日進行核酸檢測，全隊均陰性，11月13日抵達杜拜參加2021年第25屆世界錦標賽、11月22日代表隊前往哈薩克國家運動選手訓練中心移訓及12月15日前往參加亞洲錦標賽，期間配合兩賽會及訓練中心的防疫規範，進行核酸檢測後，全隊亦均為陰性。惟於參賽結束後，代表隊於12月24日返抵桃園國際機場，12月25日下午陸續接獲通知報告呈陽性，目前計有11人已陸續收治於各醫療院所。

體育署和國訓中心於第一時間收到訊息後，已立即與代表隊教練及選手保持聯絡，同時也與相關單位聯繫持續掌握最新狀況，後續治療期間相關需求，體育署與國訓中心也將全力提供支援與協助，希教練選手專心配合治療，早日康復並健康回歸訓練場域。

另體育署表示，據瞭稱本次參賽的日本、香港、泰國等國家代表隊也傳出有選手確診，顯示全球疫情仍嚴峻，防疫措施仍不得鬆懈，後續各運動代表隊出國參賽前，將持續加強教練選手之防疫教育與宣導，及落實防疫措施的觀念，以確保自身與團隊的健康。

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