網球／隊友稱 喬科維奇不參加ATP Cup

塞爾維亞隊接受「閃報」（Blic）訪問表示，天王喬科維奇不會前往澳洲雪梨參加世界職業網球協會盃（ATP Cup）賽事，這是澳洲公開賽開打前的熱身賽。

由於喬帥拒不透露是否已接種COVID－19疫苗，能否出戰澳洲公開賽也是個問題。

世界職業網球協會盃是以國家為單位的團隊賽，也是男網開季賽。塞爾維亞隊一名隊員表示：「現在99%確定，喬科維奇（Novak Djokovic）不會參加世界職業網球協會盃賽事。他雖然在此地（貝爾格勒）參加集訓，但已決定放棄盃賽。」

目前世界排名第一的喬天王有可能在明年元月17日開打的澳洲公開賽捧下創紀錄的個人第21座大滿貫賽金盃，但參賽條件是，他與隨行人員都必須接種疫苗，而他先前已表示，反對施打疫苗。

喬帥的父親11月底曾說，喬帥可能不會出戰澳洲公開賽，並指控澳網主辦當局「要挾」。