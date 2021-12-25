足球／台中五人制邀請賽邁入尾聲 運動局長為選手打氣

台中市五人制足球全國邀請賽自11日至26日連續三周末在東勢區樂活運動館舉行，齊聚逾500位選手參與，賽事最後一周以國中及高中女子組為主，展現女力對五人制足球運動的熱情，台中市政府運動局長李昱叡今天除親自到現場為選手加油打氣外，並表示市長盧秀燕重視女性運動發展，積極舉辦多元女性運動，盼透過賽事培養女性足球運動人才。

台中市運動局說明，感謝台中市體育總會足球委員會與市府通力合作辦理這次賽事，台中市五人制足球全國邀請賽分國小組、國中組及高中組競賽，共吸引23隊參賽，首度增加國中及高中女子組，讓台中地主隊伍的惠文高中、青年高中與其他縣市隊伍齊聚台中，以競技交流友誼，盼藉此讓更多女子運動員能有展現自我的機會，也提升女性對運動的熱情。

台中市運動局表示，盧市長上任後，積極推動女子運動，蓬勃台中運動風氣，除這次五人制足球賽事增加女子組外，每年支持台中藍鯨組訓參加國內女足頂級賽事「2021台灣木蘭足球聯賽」，並持續推廣足球活動，包括透過「110年運動熱區足球計畫」，提供幼兒到成人從事不同的足球活動，完善基層選手培訓及發展制度，並舉辦「110年台中女子足球節」，盼藉此讓更多女子運動員投入運動，促進女性參與運動。

運動局說明，除了積極推動各類足球活動和賽事，今年台中足球成績更是亮眼，「110年全國運動會足球賽」勇奪男子組冠軍並創造二連霸佳績，青年高中也勇奪「全國中等學校五人制足球聯賽」高中男子組冠軍；同時市府積極規劃台中足球園區並優化運動場館，如東勢樂活運動館，善用現有空間也能有效訓練，持續培育基層足球選手。