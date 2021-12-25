橄欖球／第二屆元坤盃聖誕開踢 侯友宜親臨開球

第二屆元坤盃七人制大專橄欖球邀請賽，聖誕節於新北市板橋第一運動場熱鬧開踢，雖然寒流過境，但澆不熄參賽選手的熱情，賽事創辦人義大醫院院長杜元坤表示，橄欖球比賽很適合全家一起觀賞，加上耶誕節又是大家歡聚的日子，因此，希望國人能多支持這次比賽，享受不一樣的耶誕假期。

受邀到場參加開幕典禮的新北市長侯友宜笑稱，「我雖然不會踢橄欖球，但非常支持體育運動賽事在新北市舉辦，更何況今年全運會新北市拿下橄欖球賽冠軍，也讓橄欖球動在新北市得以蓬勃發展起來，希望在杜院長的大力支持下，台灣橄欖球能成功踢進國際舞台。」

橄欖球早年是國內享負盛名的運動，尤其是台北建中與台南六信的南北對抗更是家喻戶曉，1998年曼谷亞運奪下銅牌，將這項運動推到巔峰，可惜近年來持續下滑，讓橄欖球界人士深感不捨，就讀台北醫大時加入橄欖球隊的義大醫院院長杜元坤決定挺身而出，去年首辦元坤盃獲得好評，今年第二屆擴大舉辦，不但將男子組分為公開組與一般組，讓實力接近的球隊能有更精彩的對抗，還邀請了兩支女子隊表演，提供熱愛橄欖球運動的球迷有視覺上的享受。

本屆橄欖球賽事有幾項創舉，第一為增加電視裁判（TMO），TMO國際賽會上已推行多年但國內窒礙難行，本次比賽特加入TMO為國內橄欖球一大創舉實為難得。第二國內多家廠商鼎力贊助，杜元坤再此次比賽更號召多家廠商協助比賽，大家共襄盛舉更為將來國內橄欖球職業賽或企業聯賽開創先機注入希望。

現年61歲的杜元坤，事業有成不忘投身公益、回饋社會，在基層推廣更是出錢出力，重組母校台南一中橄欖球隊並出錢全力贊助訓練、參賽等經費，6年前捐給台北醫學大學2000萬元，日前提供台北市大校隊每年200萬、總計10年多達2000萬元，並將醫療結合運動發展，培育出更多年輕好手。