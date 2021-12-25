羽球／前奧運金牌點評小戴 成也假動作敗也假動作

我國世界球后戴資穎，今年打出生涯最佳，勇奪東奧與世錦賽單打銀牌殊榮。但接連錯失兩次奪冠機會的小戴，被前奧運男雙金牌蔡贇點出，假動作是勝敗關鍵，打法與心態也存有一些問題。

蔡贇認為小戴這次世錦賽會飲恨吞敗主因源自她假動作攻勢。他表示，「雖然戴資穎擁有打假動作的天賦，常常能騙到對手，但在使出假動作過程時，也常常露出空檔讓敵人逮到機會反攻，顯然可見她在心態上還不夠穩定，打法也過於瀟灑不夠謹慎。」

蔡贇先前肯定小戴在賽事的精湛表現，並大讚小戴假動作攻勢能橫行羽壇，「手上停頓動作和反手拍一絕，而那些不做假動作的人要如何與她相橫對抗，也是眾多選手將面對的棘手問題」。不過這項利器如今卻也被視為敗筆之一。

獲獎無數的小戴，儘管還未登上兩大世界賽的冠軍寶座，但正值顛峰的她也還有機會挑戰，去實現未完成的夢想。她先前也表示，「接受每個不完美，未來持續與自己比賽。」