拳擊／耶誕夜大餐台中上桌 職業拳賽揭新頁

破天荒。台灣拳擊史上首場飯店拳擊賽今天（24日）晚上6時在台中全國大飯店隆重推出，為熱鬧繽紛的耶誕夜增添幾許節慶與歡樂氛圍，更為台中市長盧秀燕推動的「酷運動、酷城市」畫龍點睛，寫下國內推展拳擊運動的歷史新頁。

為了目睹國內拳擊史上首見的「耶誕夜拳擊大餐」，全國大飯店現場嘉賓雲集，除了台中市政府運動局長李昱叡到場加油打氣外，立法院副院長蔡其昌，體育署前副署長王水文、彭臺臨，國立體大校長邱炳坤，全國大飯店董事長林廷芳，東京奧運拳擊教練柯文明、國手陳念琴及贊助賽事的友晶科技董事長彭顯恩等均到場觀賽，成為國內第一場飯店拳擊賽的歷史見證人。

「耶誕夜拳擊大餐」由中華民國拳擊總會與大師運動協會主辦，頂尖團隊智權有限公司協辦，是今年俱樂部拳擊聯賽的壓軸戲，參賽選手精挑細選，比賽也精簡為七場。策劃賽事的威爾力斯公司創辦人彭臺臨表示，美國的飯店拳擊賽歷史悠久，兼具觀光與運動機能，可作為台灣發展觀光旅遊與職業拳賽借鏡。「2016年菲律賓拳王曼尼•帕奎奧（Manny Pacquiao）打敗布萊德利，贏得WBO世界次中量級拳王寶座，就是在拉斯維加斯米高梅大飯店舉行。」

現場席設26桌，並有數百位拳迷入場，邊享受耶誕大餐，邊欣賞緊張刺激的拳擊賽，完成國內拳迷獨一無二的初體驗。球類大廠Molten在台總代理董事長謝榮通表示，這是他生平最難忘的耶誕夜，既融入歡樂的節慶氛圍，又有見證拳運發展的殊榮，一舉兩得。

參賽選手包括原住民和新住民，更彰顯主辦單位關注族群和諧的精心設計。賽制上則首次採四回合、每回合3分鐘的國際職業拳擊委員會PBC規則，其中以壓軸戲TMMA俱樂部「戰狼」黃兆呈迎戰擊客基地「獵人」謝郁安最叫好。曾代表我國參加2017年亞洲拳擊錦標賽的黃兆呈全場以凌厲的左右刺拳牽制對手，以2：0獲勝，展現頂級職業身手。代表台體技擊的兩位雙胞胎姊妹花「Meteor」王靖欣及「粉紅豹」王靖蓉曾分獲大專拳賽冠軍及全運會銀牌，因母親是菲律賓人，以新住民身分參賽，雙雙勝出，成為耶誕夜拳擊大餐最美的嬌點。

身高167公分、35歲，來自「干城拳擊」老將王堉瑞，面對185公分、21歲「無所畏懼」的蒙古巨人恩舒打死不退，也展現頑強的鬥志，最終雖以0：2落敗，這場天龍地虎對決卻贏得最熱烈的掌聲。「詹氏拳館」張承源在第二回合2分11秒KO「無所畏懼」翁瑋廷則是唯一技術擊倒勝。