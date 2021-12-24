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北京冬奧國手防疫計畫 體育署比照東京奧運

中央社 / 台北24日電
北京冬奧選手村準備工作。 美聯社
北京冬奧選手村準備工作。 美聯社

體育署副署長洪志昌今天說，明年2月的北京冬季奧運的組團進度，目前仍照原訂計畫進行中，而整體防疫計畫將會比照今年東京奧運模式，不過參賽人數要等到1月中才會陸續底定。

中國西安市近來因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發宣布封城，台灣選手是否出賽北京冬奧引發關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，冬奧選手須提防疫計畫，再來研究是否建議出賽。

洪志昌表示，目前所提出的防疫計畫，將完全比照東京奧運，除出發前需接受PCR檢測，抵達中國後每天都要進行篩檢，屆時賽會也將以「泡泡模式」辦理，而選手返台前也得持陰性證明。

東京奧運台灣代表團返台採7＋7專案（7天隔離＋7天自主健康管理），北京冬奧是否比照處理，洪志昌說，目前仍傾向以相同模式向指揮中心申請以專案模式辦理。

北京冬奧傳出台灣滑雪小將何秉睿、唐寧謙與大道速滑好手黃郁婷等人，已取得參賽入場券，洪志昌強調，體育署還未收到任何通知，需等到1月中後，各單項總會陸續公布確定參賽名單，屆時才會比較明朗。

冬奧 黃郁

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