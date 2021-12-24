高球／徐薇淩逆轉勝 耶誕節前台哥大公開賽奪冠

台灣大哥大贊助的王牌旅美球星徐薇淩，今天在總獎金台幣500萬元的TLPGA台巡賽年終壓軸大賽2021「台灣大哥大女子公開賽」演出逆轉勝，她靠第16洞果嶺旁一桿直接切進洞的關鍵博蒂力退17歲業餘小將黃亭瑄，以1桿之差的213（-3）桿收下4年來第一座台巡賽金盃，耶誕節前獲得台幣90萬元的冠軍獎金大禮。

徐薇淩打完前兩輪只落後領先者1桿，今天決賽輪前9洞表現穩健，進帳2隻小鳥、吞下1柏忌，成績躍上龍頭，不過與她同組的高二學生黃亭瑄表現不遑多讓，前9洞都打「帕」，第10洞射下小鳥後更追上徐薇淩。關鍵出現在第16洞，徐薇淩開球雖掉進果嶺右邊長草，但一桿直接進洞，進帳小鳥；反觀黃亭瑄博蒂長推桿未進後，居然短推也沒進，最後失望地吞下柏忌，兩人桿數頓時拉開成兩桿。

最後兩洞徐薇淩雖吞下1個柏忌，但黃亭瑄追平推桿也沒進洞，讓徐薇淩驚險迎接2017年中國信託女子公開賽後的首座台巡賽冠軍。

上月23日才返國，8日才解隔離的徐薇淩，這次在剛返國沒特別訓練的不利狀況下封后，賽後相當開心，她笑說：「參加台灣大哥大女子公開賽好幾年來，每次都差最後的臨門一腳，這次終於贏了！」

今年在LPGA純絲錦標賽突破自我拿下首冠的徐薇淩，今天的決賽剛好與兩位17歲的後進新秀吳佳晏及黃亭瑄同組，頗有承先啟後的傳承味道；徐薇淩對於明年計畫挑戰LPGA的吳佳晏以及今天一路帶給她不少壓力的黃亭瑄印象深刻，她說：「兩三年前有跟亭瑄打過球，沒想到她現在鐵桿這麼穩，第18洞旗竿位置插得很刁鑽，她從比我們更遠的距離把球放得離洞口更近，成長很多！」

徐薇淩以意義非凡的冠軍完成今年球季後，接下來將參加明年1月台巡賽開幕戰日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，預計3月初從新加坡匯豐銀行世界錦標賽開始2022年美巡賽球季。明年台灣有6位選手征戰LPGA，身為「一姊」的徐薇淩鼓勵同胞們努力突破，「第一年菜鳥球季是最難熬的，不過現在人越來越多，大家也可以彼此互相照應。」