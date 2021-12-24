影／體育運動精英獎 楊勇緯、郭婞淳獲獎
110年體育運動精英獎今天頒獎，柔道國手楊勇緯、舉重國手郭婞淳分獲男、女最佳運動員獎，桌球國手莊智淵則獲得特別獎，終身成就獎頒給發明木球運動的翁明輝。
今年東京奧運我國拿下史上最佳的2金、4銀、6銅的佳績，各競賽奪牌選手與教練幾乎都入圍了今年的體育運動精英獎，體育署特別邀請歷屆獲獎人擔任頒獎嘉賓，象徵一種傳承與接棒，例如精神獎得主彭政閔、曾獲男女運動員陳詩欣、朱木炎都將到場擔任頒獎人。
由於不少得獎國手在國外比賽或是返國接受隔離中，不少獎項由家人或教練代領，現場奧運舉重金牌陳葦綾頒發入圍最佳女運動員獎給跆拳道國手羅嘉翎時，兩人身高差萌生笑點；柔道國手楊勇緯笑稱自己沒想到會得獎，也期勉自己能更上層樓。
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