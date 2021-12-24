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影／體育運動精英獎 楊勇緯、郭婞淳獲獎

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
110年體育運動精英獎今天頒獎，奧運舉重金牌陳葦綾（左）頒發入圍最佳女運動員獎給跆拳道國手羅嘉翎（右）時，兩人身高差萌生笑點。記者潘俊宏／攝影
110年體育運動精英獎今天頒獎，奧運舉重金牌陳葦綾（左）頒發入圍最佳女運動員獎給跆拳道國手羅嘉翎（右）時，兩人身高差萌生笑點。記者潘俊宏／攝影

110年體育運動精英獎今天頒獎，柔道國手楊勇緯舉重國手郭婞淳分獲男、女最佳運動員獎，桌球國手莊智淵則獲得特別獎，終身成就獎頒給發明木球運動的翁明輝。

今年東京奧運我國拿下史上最佳的2金、4銀、6銅的佳績，各競賽奪牌選手與教練幾乎都入圍了今年的體育運動精英獎，體育署特別邀請歷屆獲獎人擔任頒獎嘉賓，象徵一種傳承與接棒，例如精神獎得主彭政閔、曾獲男女運動員陳詩欣、朱木炎都將到場擔任頒獎人。

由於不少得獎國手在國外比賽或是返國接受隔離中，不少獎項由家人或教練代領，現場奧運舉重金牌陳葦綾頒發入圍最佳女運動員獎給跆拳道國手羅嘉翎時，兩人身高差萌生笑點；柔道國手楊勇緯笑稱自己沒想到會得獎，也期勉自己能更上層樓。

110年體育運動精英獎今天頒獎，跆拳道國手朱木炎（左）頒發最佳男運動員獎給柔道國手楊勇緯（右）。記者潘俊宏／攝影
110年體育運動精英獎今天頒獎，跆拳道國手朱木炎（左）頒發最佳男運動員獎給柔道國手楊勇緯（右）。記者潘俊宏／攝影
110年體育運動精英獎今天頒獎，最佳男運動員獎得主楊勇緯與各得獎人合影。記者潘俊宏／攝影
110年體育運動精英獎今天頒獎，最佳男運動員獎得主楊勇緯與各得獎人合影。記者潘俊宏／攝影
110年體育運動精英獎今天頒獎，各得獎人與教練等一起合影。記者潘俊宏／攝影
110年體育運動精英獎今天頒獎，各得獎人與教練等一起合影。記者潘俊宏／攝影
110年體育運動精英獎今天頒獎，最佳運動精神獎得主的潘政琮。記者潘俊宏／攝影
110年體育運動精英獎今天頒獎，最佳運動精神獎得主的潘政琮。記者潘俊宏／攝影
110年體育運動精英獎今天頒獎，最佳男運動員獎得主楊勇緯。記者潘俊宏／攝影
110年體育運動精英獎今天頒獎，最佳男運動員獎得主楊勇緯。記者潘俊宏／攝影
110年體育運動精英獎今天頒獎，奧運舉重金牌陳葦綾（左三）與入圍最佳女運動員獎給跆拳道國手羅嘉翎（右三）及拳擊國手黃筱雯（左二）等人合影時，彼此身高差萌生笑點。記者潘俊宏／攝影
110年體育運動精英獎今天頒獎，奧運舉重金牌陳葦綾（左三）與入圍最佳女運動員獎給跆拳道國手羅嘉翎（右三）及拳擊國手黃筱雯（左二）等人合影時，彼此身高差萌生笑點。記者潘俊宏／攝影
110年體育運動精英獎今天頒獎，最佳男運動員獎得主楊勇緯（右）與最佳女運動員獎得主郭婞淳代領的洪萬庭（右）一起合影。記者潘俊宏／攝影
110年體育運動精英獎今天頒獎，最佳男運動員獎得主楊勇緯（右）與最佳女運動員獎得主郭婞淳代領的洪萬庭（右）一起合影。記者潘俊宏／攝影
110年體育運動精英獎今天頒獎，雅典奧運跆拳道金牌國手陳詩欣（左）頒發最佳女運動員獎給為「舉重女神」郭婞淳代領的洪萬庭（右）。記者潘俊宏／攝影
110年體育運動精英獎今天頒獎，雅典奧運跆拳道金牌國手陳詩欣（左）頒發最佳女運動員獎給為「舉重女神」郭婞淳代領的洪萬庭（右）。記者潘俊宏／攝影

舉重 楊勇緯 郭婞淳

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