影／體育運動精英獎 楊勇緯、郭婞淳獲獎

110年體育運動精英獎今天頒獎，柔道國手楊勇緯、舉重國手郭婞淳分獲男、女最佳運動員獎，桌球國手莊智淵則獲得特別獎，終身成就獎頒給發明木球運動的翁明輝。

今年東京奧運我國拿下史上最佳的2金、4銀、6銅的佳績，各競賽奪牌選手與教練幾乎都入圍了今年的體育運動精英獎，體育署特別邀請歷屆獲獎人擔任頒獎嘉賓，象徵一種傳承與接棒，例如精神獎得主彭政閔、曾獲男女運動員陳詩欣、朱木炎都將到場擔任頒獎人。