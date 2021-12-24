精英獎／獲獎感性謝哥哥 楊勇緯：有他在我很快樂

「柔道男神」楊勇緯今天在110年體育運動精英獎獲頒最佳男運動員獎，也是他生涯首度獲得精英獎肯定，他在獲獎後表示除了希望自己的故事能夠激勵更多仍在努力的運動員外，也感性的謝謝哥哥楊俊霆，強調因為有他的一路支持，讓他很快樂。

楊勇緯今年在東京奧運拿下男子柔道60公斤級銀牌，創下台灣柔道的新紀錄，而在奧運結束後，楊勇緯也成為我國史上首位在柔道世界排名衝上第一名的選手，並在阿布達比舉行的柔道大滿貫賽中奪下個人生涯首面金牌，為今年賽季畫下完美句點。

而這次精英獎最佳男運動員，楊勇緯也在與「鞍馬王子」李智凱、射箭好手湯智鈞和高球一哥潘政琮的競爭中脫穎而出，生涯首度獲得精英獎肯定，不過他透露在頒獎人朱木炎念出他的名字時，還一度覺得「怎麼會是我」，「真的很開心，因為智凱他們也都很厲害。」

楊勇緯坦言，過去這一年對於他來說確實是神奇的一年，但並不是他生涯的終點，他也期望自己的獲獎能夠激勵其他仍在努力中的運動員繼續堅持，有一天也能夠讓大家看到自己的努力。

此外，楊勇緯也感性的謝謝擔任他陪練員，且一路與他相互扶持、成長的哥哥楊俊霆，並透露哥哥曾跟他說過「我不在乎你飛得高不高，我只是在你飛得快不快樂」讓他相當感動，當被問到那自己快樂嗎時，他則說：「有他在我當然快樂。」