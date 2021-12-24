精英獎／郭婞淳4度獲女運動員 楊勇緯首奪男運動員肯定

110年體育運動精英獎壓軸大獎，最佳男、女運動員獲獎者在今天揭曉，在9位今年東京奧運有奪牌或是傑出表現運動員的競爭下，最終女運動員由今年完成舉重金牌大滿貫的「舉重女神」郭婞淳拿下，男運動員則由「柔道男神」楊勇緯奪得。

今年精英獎最佳女運動員入圍者包括舉重郭婞淳、空手道文姿云、拳擊黃筱雯、桌球鄭怡靜、跆拳道羅嘉翎，最終由今年在拿下東京奧運金牌後，生涯已達成亞錦賽、世錦賽、世大運、亞運、奧運等賽事奪金「大滿貫」的郭婞淳拿下，而這也是她生涯第4度獲得最佳女運動員肯定。

生涯首度獲得精英獎肯定，就是最大獎最佳男運動員。 記者潘俊宏／攝影

最佳男運動員入圍者包括體操李智凱、射箭湯智鈞、柔道楊勇緯、高爾夫潘政琮，最終由今年在東京奧運拿下柔道男子60公斤級銀牌的楊勇緯奪得，這也是他生涯首度獲得精英獎肯定。

至於今年新秀運動員獎入圍者包括舉重汪凌蓁、田徑張博雅、許樂，最終由聽障跨欄好手許樂獲獎，這也是她繼去拿下運動精神獎後，再一次獲得精英獎肯定，而身為世界聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人的許樂，今年更在國內聽障奧運決選賽中，順利達到女子100公尺跨欄參賽標準。

而最佳運動團隊入圍的包括東京奧運羽球男雙代表隊、東京奧運射箭男團代表隊、東京奧運體操男子代表隊，最終由拿下東京奧運男雙金牌，也是我國史上首面羽球金牌的「麟洋配」王齊麟／李洋獲獎。