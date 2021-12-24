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精英獎／克服逆境奪下東奧銅牌 潘政琮獲頒運動精神獎

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
今年東奧高球銅牌潘政琮(右)獲得最佳運動精神獎。 記者潘俊宏／攝影
今年東奧高球銅牌潘政琮(右)獲得最佳運動精神獎。 記者潘俊宏／攝影

110年體育運動精英獎今天在台北文創舉行頒獎典禮，其中在最佳教練與最佳運動精神獎部分，分別由東京奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟／李洋指導教練陳宏麟，以及高球一哥潘政琮拿下。

 今年精英獎最佳教練傑出獎（入圍者）分別為舉重林敬能、羽球陳宏麟、柔道劉文等、射箭劉展明，最終由羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋指導教練陳宏麟拿下，由於陳宏麟日前與麟洋配一同前往西班牙參加世錦賽，由妻子代為領獎。

至於最佳運動精神獎入圍者為拳擊黃筱雯、高球潘政琮，最終由今年東京奧運歷經銅牌7搶1加賽，最終戲劇化拿下銅牌的高球一哥潘政琮拿下，這也是他繼103年度奪下最佳男運動員後，再一次獲頒精英獎，

另外還入圍最佳男運動員的潘政琮，在獲頒運動精神獎後說：「我個人非常相信這個精神獎是屬於這個東京奧運所有參賽成員，他們背後每一個故事都值得大家去珍惜、探討，他們背後付出的努力，他們征戰數十載，以我個人經驗，這是值得大家去學習的，這個精神獎是要獻給在坐的每一位選手、教練。」

最佳教練陳宏麟，由妻子陳宏麟領取。 記者潘俊宏／攝影
最佳教練陳宏麟，由妻子陳宏麟領取。 記者潘俊宏／攝影

最佳新秀運動員許樂(右)。 記者潘俊宏／攝影
最佳新秀運動員許樂(右)。 記者潘俊宏／攝影

最佳運動員團隊李洋／王齊麟，由土銀教練李松遠(右)代領。 記者潘俊宏／攝影
最佳運動員團隊李洋／王齊麟，由土銀教練李松遠(右)代領。 記者潘俊宏／攝影

潘政琮 羽球 麟洋配

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