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精英獎／克服逆境奪下東奧銅牌 潘政琮獲頒運動精神獎
110年體育運動精英獎今天在台北文創舉行頒獎典禮，其中在最佳教練與最佳運動精神獎部分，分別由東京奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟／李洋指導教練陳宏麟，以及高球一哥潘政琮拿下。
今年精英獎最佳教練傑出獎（入圍者）分別為舉重林敬能、羽球陳宏麟、柔道劉文等、射箭劉展明，最終由羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋指導教練陳宏麟拿下，由於陳宏麟日前與麟洋配一同前往西班牙參加世錦賽，由妻子代為領獎。
至於最佳運動精神獎入圍者為拳擊黃筱雯、高球潘政琮，最終由今年東京奧運歷經銅牌7搶1加賽，最終戲劇化拿下銅牌的高球一哥潘政琮拿下，這也是他繼103年度奪下最佳男運動員後，再一次獲頒精英獎，
另外還入圍最佳男運動員的潘政琮，在獲頒運動精神獎後說：「我個人非常相信這個精神獎是屬於這個東京奧運所有參賽成員，他們背後每一個故事都值得大家去珍惜、探討，他們背後付出的努力，他們征戰數十載，以我個人經驗，這是值得大家去學習的，這個精神獎是要獻給在坐的每一位選手、教練。」
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