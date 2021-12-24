精英獎／賴清德頒發特別、終身獎 讚莊智淵英雄人物

110年體育運動精英獎今天在台北文創舉行頒獎典禮，其中在日前就已經提前揭曉的特別獎與終身成就獎分別由「桌球教父」莊智淵、「木球之父」翁明輝拿下，並且由副總統賴清德擔任頒獎人。

對於今年由莊智淵拿下特別獎，副總統賴清德說：「莊智淵南征北討數十載，可以說家喻戶曉的英雄人物，5度叩關奧運賽事，即便是今年也率領桌球前進到8強，個人前進到16強，在亞錦賽男團銀牌、男單也是銀牌，他那種奮戰不懈勇者精神，得到特別獎是實至名歸。」

至於終身成就獎由木球之父翁明輝拿下，賴清德也細數翁明輝生涯事蹟，他說：「木球是由翁明輝先生在1990年發明，在1994年開始推向國際，現在成績可說是非常非常好，國際木球協會共有54個會員國，木球已經進入世界盃、亞洲盃、世大運、亞洲大學運動會，也是每兩年一次的沙灘木球比賽項目，成就斐然，得到終身成就獎可說是眾望所歸。令我們不捨的是他在今年2月份時離開我們，他的貢獻不僅是留在台灣，更留在國際社會，更留在每個喜歡木球、對運動賽事有興趣的人心中。」