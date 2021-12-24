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精英獎／彭政閔擔任頒獎人 謝東奧國手為國爭光

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
副總統賴清德（中）頒發獎座予中信金控行政長高人傑（右），中信兄弟隊副領隊彭政閔（左）代表接受贊助的球員出席。 圖／中國信託提供
副總統賴清德（中）頒發獎座予中信金控行政長高人傑（右），中信兄弟隊副領隊彭政閔（左）代表接受贊助的球員出席。 圖／中國信託提供

110年體育運動精英獎今天在台北文創舉行頒獎典禮，今年我國在東京奧運創下史上最佳的2金、4銀、6銅佳績，讓各獎項競爭相當激烈，而今年體育署也邀請歷屆獲獎者包括洪一中彭政閔、陳詩欣、朱木炎等人擔任頒獎嘉賓，新光雲集。

今天的頒獎典禮，體育署特別邀請歷屆獲獎人擔任頒獎嘉賓，其中傑出獎（入圍者）最佳教練由109年得主洪一中頒發，最佳運動精神獎由108年得主彭政閔頒發，最佳新秀運動員由105年得主卓承齊頒發，最佳運動團隊獎由雅典奧運射箭男團劉明煌頒發，最佳女運動員由98年得主陳葦綾頒發，最佳男運動員由97年得主宋玉麒頒發。

其中曾在108年拿下運動精神獎的「恰恰」彭政閔，就受邀為運動精神獎傑出獎（入圍者）進行頒獎，他說：「感謝體育署邀約能參加這次頒獎典禮，也感謝所有參加東京奧的運動員們，在疫情期間因你們表現，讓國人們團結一致為你們加油，也讓我感受到在電視機前看選手表現、為國爭光是這種感覺。」

彭政閔 洪一中

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